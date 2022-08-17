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Giriş Tarihi: 17.8.2022 18:16

West Ham United, PSG'den Thilo Kehrer'i kadrosuna kattı

DHA
West Ham United, PSG’den Thilo Kehrer’i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Paris Saint Germain forması giyen Thilo Kehrer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

West Ham United transfer çalışmaları devam ediyor. İngiliz ekibi; Areola, Downes, Cornet, Aguerd ve Scamacca transferlerinden sonra Alman savunmacı Thilo Kehrer'i de kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncu için 2 yıl opsiyon olmak üzere 4 yıllık sözleşme yapıldığı ifade edildi.

KEHRER: DÜNYANIN EN İYİ LİGİNE GELDİĞİM İÇİN HEYECANLIYIM

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Kehrer, "West Ham United'a imza attığım için çok heyecanlıyım. Dünyanın en iyi ligine, Premier Lig'e geldiğim için heyecanlıyım. Şimdiki en büyük hedefim takıma katılmak, kendimi takıma entegre etmek ve West Ham'da oynamaktan keyif almak" dedi.

Kehrer, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 34 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.

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West Ham United, PSG'den Thilo Kehrer'i kadrosuna kattı
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