Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ada’dan iki isim daha
Giriş Tarihi: 18.8.2022

Ada’dan iki isim daha

Ada’dan iki isim daha

Dele Alli dışında sağ stoperi ve sol kanadı güçlendirmek siyah-beyazlılar, ManU’da oynayan Eric Bailly ve Amad Diallo’yu kiralamak istiyor

İsveçli Isak Hien için kulübü Djurgarden ile temaslarına devam eden Beşiktaş, Manchester United'ın takımda düşünmediği Eric Bailly için devreye girdi ve İngilizlere kiralama teklifi götürdü. 28 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle satmayı planlayan ManU, henüz Beşiktaş'ın isteğine olumlu yanıt vermedi. Fildişi Sahilli oyuncu ile ayrıca İtalya'dan Roma, Fransa'dan Marsilya ve Monaco ilgileniyor. Beşiktaş'ın İngiliz ekibinden bir diğer isteği ise 20 yaşındaki kanat oyuncusu Amad Diallo. Bailly'i satmak isteyen Manchester ekibi, Diallo içinse kiralamaya sıcak bakıyor. Genç oyuncu sağ ve sol kanat dışında forvet arkasında da görev alabiliyor.

KEREM ATAKAN KARTAL OLDU
Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Kerem Atakan Kesgin'in transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla daha önce el sıkışan siyah-beyazlılar, Sivasppor ile yaptığı pazarlıklarda da anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın, bu transfer karşılığında yeşil-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kerem, Türk oyuncu havuzu konusunda Valerien İsmael'in de elini rahatlatacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı!
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Güncel sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte başlıyor, kılavuz geldi mi? ÖSYM ile YKS 2. ek tercih tarihleri ve başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ek tercihler nasıl yapılacak? İşte detaylar
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
YKS şampiyonu İTÜ’ye yerleşti
TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları: 2022 TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 81 il için TOKİ sosyal konut projesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ada’dan iki isim daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA