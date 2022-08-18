Ada’dan iki isim daha

İsveçli Isak Hien için kulübü Djurgarden ile temaslarına devam eden Beşiktaş, Manchester United'ın takımda düşünmediği Eric Bailly için devreye girdi ve İngilizlere kiralama teklifi götürdü.henüz Beşiktaş'ın isteğine olumlu yanıt vermedi.Beşiktaş'ın İngiliz ekibinden bir diğer isteği ise 20 yaşındaki kanat oyuncusu. Bailly'i satmak isteyen Manchester ekibi, Diallo içinse kiralamaya sıcak bakıyor. Genç oyuncu sağ ve sol kanat dışında forvet arkasında da görev alabiliyor.Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Kerem Atakan Kesgin'in transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla daha önce el sıkışan siyah-beyazlılar, Sivasppor ile yaptığı pazarlıklarda da anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın, bu transfer karşılığında yeşil-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kerem, Türk oyuncu havuzu konusunda Valerien İsmael'in de elini rahatlatacak.