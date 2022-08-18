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Giriş Tarihi: 18.8.2022 19:20

Alanyaspor, Portekizli Pedro Pereira'yı kadrosuna kattı

AA
Alanyaspor, Portekizli Pedro Pereira’yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İtalya Seri A Ligi ekiplerinden Monza'da forma giyen sağ bek Pedro Pereira'yı bir yıllığına kiraladı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenindeki konuşmasında sağ bek bölgesinde eksiklikleri olduğunu söyledi.

Bu bölgeyi güçlendirmek için teknik ve transfer komitesinin uzun süredir çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, "İtalya'da Monza takımından sağ bek olarak Pedro Pereira'yı transfer ettik. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. Genç, futbol bilgisi ve zekası olan iyi bir futbolcu. Corendon Alanyaspor'a ve kendisine hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin diyoruz." dedi.

Portekizli 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Pedro Pereira ise transferden çok mutlu olduğunu belirtti.

Takımın başarısı ve kendisi için elinden geleceğini yapacağını anlatan Pedro Pereira, "Alanyaspor'u Wilson Eduardo'dan dolayı biliyordum. Onunla konuştuğumda takımla ilgili çok pozitif bilgiler verdi. Bu da benim buraya gelişimi kolaylaştırdı. Takıma aşinaydım. Dönem dönem sonuçları, puan durumundaki yerlerini gözlemliyordum. Türkiye liginde diğer takımlarda arkadaşlarım var. Onlardan da bilgiler aldım. Bu yüzden Süper Lig'e de hakimim. Zaten Süper Lig takımları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği için Türkiye'deki takımlara aşinayım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pedro Pereira, sözleşmeye imza attı.

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Alanyaspor, Portekizli Pedro Pereira'yı kadrosuna kattı
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