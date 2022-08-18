Beşiktaş senin için fırsat göster kendini

Beşiktaş'ın orta sahaya takviye etmek için atağa geçtiği Dele Alli için artık son pazarlıklar yapılıyor.Yönetim, yıldız isminBeşiktaş bu maddeyi şart koştu ve Everton'ı sonunda ikna etti. Kartal, tecrübeli oyuncunun iyi bir performans göstermesi halindeDele Alli'nin transferinde teknik direktör Valerien İsmael de devreye girdi. Oyuncu için özel bir görüşme yapan Fransız çalıştırıcı, tecrübeli yıldıza, hem Beşiktaş hem de takımdaki rolüne dair bilgiler verdi. İsmael'in, "Bizim ana planımızda büyük bir eksikliği gidereceksin, senin gibi kreatif bir oyuncuya ihtiyacım var.Beşiktaş senin için bir fırsat. Seni takımımızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili düşüncelerinin planlarına ve kariyer hedeflerine sağlayacağı katkıyı değerlendiren 26 yaşındaki Alli, olumlu yanıt vererek kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti. Deneyimli oyuncunun transferi için hazırlıklara başlayan Beşiktaş yönetimi, bugün ya da yarın yıldız ismi İstanbul'a getirmek istiyor.İngiliz ekibi Everton, geçen ocak ayında bedelsiz transfer ettiği Dele Alli'nin 20 maçta forma giymesi durumunda eski kulübü Tottenham'a anlaşma gereği 10 milyon Sterlin ödemek zorunda. Ancak büyük mali kriz geçiren Everton, şu ana kadar toplam 13 karşılaşmada forma giyen İngiliz futbolcuyu bu yüzden elden çıkarmak istiyor. Bu nedenle de Beşiktaş'ın eli rahat görünüyor.11 yaşında İngiliz takımı Milton Keynes Dons'ta futbola adım atan Alli, 16 yaşında ilk defa A takım forması giydi.2015'te Pochettino yönetimindekiyetiştiği ekipten 5 milyon Sterlin karşılığında transfer etti.2016 ve 2017'de olmak üzereİngiliz futbolcu, gösterdiği bu üstün performansının ardından ortadan kayboldu.Son 3 sezondur düşüşe geçen futbolcu, ağları sadeceoynadı.Aile durumu çalkantılı olan futbolcunun annesi,Çocukluk dönemini tehlikeli olarak lanse edilen Milton Keynes'in arka sokaklarında geçirdi.Alli'yi büyüten ve bugünlere getirenAilesinden kopamayan ve onları devamlı olarak ziyaret edip maddi yardımda bulunanile görüntülenmişti.Geçen sezon Adana Demirspor devre arasında Dele Alli için teklifte bulunmuş ancak Everton Teknik Direktörü Frank Lampard bu transfere engel oldu.Premier Lig'de penaltı hariç son golünü, 2020 Ocak ayında Tottenham formasıyla Norwich City'ye karşı attı.23 Ocak 2016 tarihinde yine Tottenham da oynarkenYeteneği ve yaptıklarıyla 4 yılda değerini 100 milyon Euro'ya taşıyan da geride kalan 4 yılda yapmadıklarıyla piyasadaki fiyatını 16 milyon Euro'ya düşüren de aynı futbolcu…Çünkü Beşiktaş, Avrupa'da yok. Kaleci Ersin, bir yerli stoper, Josef gelene kadar Salih… Josef geldikten sonra da Umut Meraş...Siyah-beyazlıların Dele Alli'nin yaratıcılığına ihtiyacı var mı?' derseniz, önce Valerien İsmael'in Beşiktaş gibi büyük bir kulübü çalıştırdığının farkına varması gerekiyor derim. Taraftarlar haklı.Galatasaray'da da Nwakaeme gelecek deniyor, yabancı stoper arayan takımda 3 yerli kim olacak sorusuna kimse yanıt veremiyor. Bu yüzden iki kulübün de 8+3 gerçeğinden uzak, fırtına da skorlara göre savrulan bir transfer politikası izledikleri ortada. 8+3'teki 3 yerliniz sakatlandığında ne yapacaksınız? Bu günlerde kimsenin başına gelmediği için buna uzun vadeli cevap verebilecek olan da yok.