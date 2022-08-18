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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Dünya devini zorlayacağız

Dünya devini zorlayacağız

Austria Wien Teknik Direktörü Schmid, F.Bahçe’ye övgüler yağdırırken limitlerini aşarak bir mucizenin peşinde koşmak istediklerini söyledi

Manfred Schmid, bu akşamki mücadelede birçok oyuncusunun kariyerlerinin zirve maçına çıkacaklarını söyledi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Heyecanımız dorukta. Kulübümüz için çok büyük bir maç. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Elimizdeki sınırları zorlayarak bir mucizenin peşinde koşacağız. Herkesin kendi limitini aşması gerekiyor" dedi. Rakibi yeterince incelediklerini, belirten Schmid, "Fenerbahçe'nin saldırgan ve atak oynayacağını bildiğimiz için kendi planımızı bu yönde hazırladık. Sadece defans yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

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