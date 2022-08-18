Dünya devini zorlayacağız

Austria Wien Teknik Direktörü Schmid, F.Bahçe’ye övgüler yağdırırken limitlerini aşarak bir mucizenin peşinde koşmak istediklerini söyledi
Manfred Schmid, bu akşamki mücadelede birçok oyuncusunun kariyerlerinin zirve maçına çıkacaklarını söyledi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Heyecanımız dorukta. Kulübümüz için çok büyükbir maç. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Elimizdeki sınırları zorlayarak bir mucizenin peşinde koşacağız. Herkesin kendi limitini aşması gerekiyor" dedi. Rakibi yeterince incelediklerini, belirten Schmid, "Fenerbahçe'nin saldırgan ve atakoynayacağını bildiğimiz için kendiplanımızı bu yönde hazırladık.Sadece defans yapmayacağız" ifadelerini kullandı.