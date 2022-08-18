Nelsson kaldı Olsen geldi

Danimarkalı stoperini Sevilla’ya kaptırmayan sarı-kırmızılılar, Andreas Hanche-Olsen ile de kadro derinliğini artıracak
Giresunspor yenilgisinin ardından G.Saray'da gözler transfere çevrildi. Ağırlığıhücum ve kanatlara veren sarıkırmızılılar, savunmayı da elden bırakmadı. Marcao'nun ardından Victor Nelsson'u Sevilla'ya kaptırmak istemeyen Aslan, İspanyol kulübünün 17 milyon Euro'luk teklifine 'ret' cevabı verip, kapıyı kapattı. 23 yaşındaki Danimarkalı stoperi elinde tutan Galatasaray, kadroyu bir başka savunmacı Andreas Hanche-Olsen'le destekledi.
MİDTSJÖ VATANDAŞINA KEFİL OLDU
Sarı-kırmızılı yönetim, Gent formasınıgiyen 25 yaşındaki futbolcuyla her konudaanlaştı. Belçika kulübüyle pazarlıklarıda imza aşamasına getirdi. Oyuncununda Galatasaray'a gelmeyi çok istemesiyönetimin elini güçlendirdi.Gent'in 4 milyon Euro ısrarı kırıldıve 3 milyon Euro'ya uzlaşıldı.Olsen'in transferi için Galatasarayforması giyen vatandaşı NorveçliFredrik Midtsjö'nün de olumlu raporverdiği biliniyor. Vikingli'nintransferiyle savunmadaki kadroderinliği artacak.