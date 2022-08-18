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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Nelsson kaldı Olsen geldi

UĞUR ÇEM
Nelsson kaldı Olsen geldi

Danimarkalı stoperini Sevilla’ya kaptırmayan sarı-kırmızılılar, Andreas Hanche-Olsen ile de kadro derinliğini artıracak

Giresunspor yenilgisinin ardından G.Saray'da gözler transfere çevrildi. Ağırlığı hücum ve kanatlara veren sarıkırmızılılar, savunmayı da elden bırakmadı. Marcao'nun ardından Victor Nelsson'u Sevilla'ya kaptırmak istemeyen Aslan, İspanyol kulübünün 17 milyon Euro'luk teklifine 'ret' cevabı verip, kapıyı kapattı. 23 yaşındaki Danimarkalı stoperi elinde tutan Galatasaray, kadroyu bir başka savunmacı Andreas Hanche-Olsen'le destekledi.

MİDTSJÖ VATANDAŞINA KEFİL OLDU
Sarı-kırmızılı yönetim, Gent formasını giyen 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Belçika kulübüyle pazarlıkları da imza aşamasına getirdi. Oyuncunun da Galatasaray'a gelmeyi çok istemesi yönetimin elini güçlendirdi. Gent'in 4 milyon Euro ısrarı kırıldı ve 3 milyon Euro'ya uzlaşıldı. Olsen'in transferi için Galatasaray forması giyen vatandaşı Norveçli Fredrik Midtsjö'nün de olumlu rapor verdiği biliniyor. Vikingli'nin transferiyle savunmadaki kadro derinliği artacak.

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Nelsson kaldı Olsen geldi
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