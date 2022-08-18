Serdar Dursun: Hoca şans verdiği takdirde sahada her şeyimi veriyorum

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 2-0 mağlup etti. Viola Park'ta oynanan karşılaşmada Sarı-lacivertlilerin gollerini 8'inci dakikada Joshua King ile 89'uncu dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki takımların hepsi sistemli takımlar. Austria Wien'in gücünü, biliyorduk ama buraya mutlak galibiyet için gelmiştik. İkinci maç için bugün avantajlı bir skor yakalamak istiyorduk. İyi bir oyun oynadık, 3-4-3 oynadık. Bazı pozisyonlarda biraz daha iyi olabilirdik. Ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Haftaya İstanbul'da daha rahat bir maça çıkacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un şans verdiği takdirde sahada her şeyini vermeye çalıştığını ifade eden Serdar Dursun, "Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoca şans verdiği takdirde sahada her şeyimi veriyorum. Bir forvet olarak gol atmak, takımıma katkı sağlamak lazım. Ben de katkı sağladığımı düşünüyorum. Oynadığım maçlarda da gollerimi atıyorum. Bugün de nasip oldu. Her maç üzerine koymak istiyorum, daha çok oynamak istiyorum. Bakalım sezon uzun, inşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.