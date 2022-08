Seviyemiz iyi değil ben kendimi kandırmam!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, kritik maç öncesi takımıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcının satır başları şöyle: "Zor bir maç bizi bekliyoruz. Rakibimiz, Slovacko'dan daha güçlü. Austria Wien, Avrupa'da prestiji olan bir takım. İstanbul'daki maça en iyi avantajla dönmek istiyoruz."Şu anda oynadığımız maçlar onların fiziksel seviyelerini artırmaları için bir şans. Bir risk olduğunu biliyoruz ama başka şansımız da yok. Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynar.Ligde henüz 2 maç oynadık. Birlikte çalışmaya başlayalı 8 hafta oldu. O yüzden istediğim seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum.Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique ise "Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Avrupa'da oynanan her maç gibi konsantrasyonumuz yüksek. İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Gelişerek devam ediyoruz.ifadesini kullandı.Fenerbahçe Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Austria Wien takımının konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde sakat Bruma dışında cezalı Emre Mor da oynamayacak. Yeni transfer Makedon Alioski, teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. İyileşen Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ninde zorlu mücadelede şans bulacağı bildirildi. Jorge Jesus'un, maça rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor.SABAH Spor Fenerbahçe'nin rakibini mercek altına aldı1911 yılında kurulan Austria Wien, Avusturya'nın en eski ve köklü kulüplerinden birisi. 32 şampiyonlukla Avusturya futbolunda en fazla şampiyon olan Rapid Wien'in ardından 24 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.Ligi 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi vizesi alan Austria Wien, yeni sezona kötü bir giriş yaptı. 12 takımlı ligde 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi ile son sırada.Takımınen değerli oyuncusu Matthias Braunöder… 3 milyon Euro bonservis değeri olan merkez orta saha oyuncusu, takımın pas bağlantılarını sağlıyor. 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 1 gol 6 asist ile oynadı.Avusturya U21 Milli Takımı formasını da giyen Can Keleş, ekibin Türk asıllı oyuncusu.LASK Linz'den 1.3 milyon Euro bonservisle transfer edilen Marko Raguz, şu an takımın en önemli gol umudu olarak öne çıkıyor. 1.92'lik santrfor özellikle hava toplarındaki etkinliği ile biliniyor.Genellikle 4-2-3-1 sistemini tercih eden Schmid'in öğrencileri, zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda 5-3-2 sisteminde de oynuyor.Takımın toplam kadro değeri 20 milyon Euro. Genç bir kadroya sahip olan Austria Wien'in yaş ortalaması 24.Austria Wien geçen seneki kadrosundan 15 futbolcu ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki kaleci Patrick Pentz Fransa'nın Reims takımına bedelsiz gitti.Bugün itibariyle 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Handl (Stoper) Baltaxa (Sol bek) El Sheiwi (Sol bek) Holland (Orta saha) Smrcka (Orta saha) Gruber (Sağ kanat) ve Raguz (Forvet).Bayern Münihli futbolcu David Alaba iki yıl önce çocukluğunun takımı olan Austria Wien kulüp hisselerinden yüzde 2'sini satın almıştı.