Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Seviyemiz iyi değil ben kendimi kandırmam!
Giriş Tarihi: 18.8.2022

Seviyemiz iyi değil ben kendimi kandırmam!

Seviyemiz iyi değil ben kendimi kandırmam!

Jorge Jesus, Austria Wien maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı: “Rakibimiz, Slovacko’dan daha güçlü. Ligde henüz 2 maç oynadık. İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum”

F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, kritik maç öncesi takımıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcının satır başları şöyle: "Zor bir maç bizi bekliyoruz. Rakibimiz, Slovacko'dan daha güçlü. Austria Wien, Avrupa'da prestiji olan bir takım. İstanbul'daki maça en iyi avantajla dönmek istiyoruz. Alioski hiç resmi maç oynamadı. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar."

HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK
"Şu anda oynadığımız maçlar onların fiziksel seviyelerini artırmaları için bir şans. Bir risk olduğunu biliyoruz ama başka şansımız da yok. Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynar. Fenerbahçe Avrupa'da hak ettiği yerde değil. Amacımız gruplara kalmak. Ligde henüz 2 maç oynadık. Birlikte çalışmaya başlayalı 8 hafta oldu. O yüzden istediğim seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum. Zamanla daha da gelişip güçlü olacağız."

DERSİMİZE ÇALIŞTIK!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique ise "Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Avrupa'da oynanan her maç gibi konsantrasyonumuz yüksek. İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Gelişerek devam ediyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Beni hocamız istedi, çok mutlu oldum. Jorge Jesus'la çalışma fırsatı yakaladığım için çok sevindim" ifadesini kullandı.

F.BAHÇE AVUSTURYA'DA AVANTAJ PEŞİNDE
Fenerbahçe Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Austria Wien takımının konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde sakat Bruma dışında cezalı Emre Mor da oynamayacak. Yeni transfer Makedon Alioski, teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. İyileşen Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ninde zorlu mücadelede şans bulacağı bildirildi. Jorge Jesus'un, maça rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

LİGDE SON SIRADALAR
SABAH Spor Fenerbahçe'nin rakibini mercek altına aldı

24 ŞAMPİYONLUĞU VAR
1911 yılında kurulan Austria Wien, Avusturya'nın en eski ve köklü kulüplerinden birisi. 32 şampiyonlukla Avusturya futbolunda en fazla şampiyon olan Rapid Wien'in ardından 24 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

YENİ SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
Ligi 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi vizesi alan Austria Wien, yeni sezona kötü bir giriş yaptı. 12 takımlı ligde 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi ile son sırada.

EN DEĞERLİSİ BRAUNÖDER
Takımın en değerli oyuncusu Matthias Braunöder… 3 milyon Euro bonservis değeri olan merkez orta saha oyuncusu, takımın pas bağlantılarını sağlıyor. 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 1 gol 6 asist ile oynadı.

CAN KELEŞ FORMA GİYİYOR
Avusturya U21 Milli Takımı formasını da giyen Can Keleş, ekibin Türk asıllı oyuncusu.

RAGUZ GOL UMUTLARI
LASK Linz'den 1.3 milyon Euro bonservisle transfer edilen Marko Raguz, şu an takımın en önemli gol umudu olarak öne çıkıyor. 1.92'lik santrfor özellikle hava toplarındaki etkinliği ile biliniyor.

TERCİHLERİ 4-2-3-1 SİSTEMİ
Genellikle 4-2-3-1 sistemini tercih eden Schmid'in öğrencileri, zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda 5-3-2 sisteminde de oynuyor.

YAŞ ORTALAMALARI 24
Takımın toplam kadro değeri 20 milyon Euro. Genç bir kadroya sahip olan Austria Wien'in yaş ortalaması 24.

KADROYU DEĞİŞTİRDİLER
Austria Wien geçen seneki kadrosundan 15 futbolcu ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki kaleci Patrick Pentz Fransa'nın Reims takımına bedelsiz gitti.

YEDİ OYUNCUSU SAKAT
Bugün itibariyle 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Handl (Stoper) Baltaxa (Sol bek) El Sheiwi (Sol bek) Holland (Orta saha) Smrcka (Orta saha) Gruber (Sağ kanat) ve Raguz (Forvet).

YÜZDE 2'Sİ ALABA'YA AİT
Bayern Münihli futbolcu David Alaba iki yıl önce çocukluğunun takımı olan Austria Wien kulüp hisselerinden yüzde 2'sini satın almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı!
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Güncel sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte başlıyor, kılavuz geldi mi? ÖSYM ile YKS 2. ek tercih tarihleri ve başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ek tercihler nasıl yapılacak? İşte detaylar
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
YKS şampiyonu İTÜ’ye yerleşti
TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları: 2022 TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 81 il için TOKİ sosyal konut projesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Seviyemiz iyi değil ben kendimi kandırmam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA