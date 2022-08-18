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Giriş Tarihi: 18.8.2022 23:22

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Her türlü riske gireceğiz"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Her türlü riske gireceğiz

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö’ye 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Malmö'ye 3-1 yenildikleri maça ilişkin, "Ben bu maçı kaybettik demiyorum. Daha maç bitmedi. Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısını Sivas'ta bambaşka bir şekilde göreceksiniz. Maçta her türlü riske de gireceğiz" dedi.

Çalımbay, "Her şeyden önce çok güzel bir maç oldu. Malmö taraftarıyla beraber birlik oldu ve biz baskı yedik. Bu baskıyı kaldırmamız gerekiyordu, maalesef kötü goller yedik. Özellikle maçın başlarında bayağı sıkıntılar yaşadık ama sonra düzelmeye başladık. Güzel bir şekilde golümüzü de bulduk. Kısa sürede yediğimiz gol bizim için sıkıntı oldu. Yediğimiz üçüncü gol kötü oldu ama iyi oynamaya başladık daha sonra. Güzel de pozisyonlar yakaladık. Maalesef son vuruşları değerlendiremedik" açıklamasında bulundu..

"BİZE HOŞ GELDİNİZ DEMEDİLER"

Deneyimli teknik adam Malmö ekibine 'Hoş geldiniz' demedikleri için sitemde bulunarak, "Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı da Türkiye'de oynanacak. Biz Türk vatandaşı ve Türk teknik direktörü olarak evimize gelen takım ne olursa olsun kendilerinin yanına gideriz. Kendisine başarılar dileriz. Burada bize gelip hoş geldiniz veya başarılar dileyecek bir şeyde bulunmadılar. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Biz onlara Türkiye'ye geldiğinde hoş gelsin diyeceğiz, başarılar dileyeceğiz. Maç buradaki gibi olmayacak çok farklı olacak. Kolay kolay da elenmeyeceğiz. Daha güzel, daha değişik bir maç olacak. Bizim çok eksiğimiz var, yapacağımız transferler var. Ben bu maçı kaybettik demiyorum. Daha maç bitmedi. Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısını Sivas'ta bambaşka bir şekilde göreceksiniz. Maçta her türlü riske de gireceğiz. Saygı, sevgi ile onları karşılayacağız. İnşallah turu geçen takım biz olacağız" diye konuştu.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Her türlü riske gireceğiz"
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