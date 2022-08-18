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Dele Alli'nin transferinde teknik direktör Valerien İsmael de devreye girdi. Oyuncu için özel bir görüşme yapan Fransız çalıştırıcı, tecrübeli yıldıza, hem Beşiktaş hem de takımdaki rolüne dair bilgiler verdi. İsmael'in, "Bizim ana planımızda büyük bir eksikliği gidereceksin, senin gibi kreatif bir oyuncuya ihtiyacım var. Burada düzenli olarak forma giyip, performansını artırarak yeniden eski günlerine dönebilirsin. Beşiktaş senin için bir fırsat. Seni takımımızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.