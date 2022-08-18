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Giriş Tarihi: 18.8.2022 22:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a yeni transfer Midtsjö'den büyük şok! Resmen açıklandı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a yeni transfer Midtsjö’den büyük şok! Resmen açıklandı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'a yeni transfer Fredrik Midtsjö'den kötü haber geldi. Başarılı futbolcu'da 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

MIDTSJÖ'DE 2. DERECE ZORLANMA

Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Öte yandan Leo Dubois tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu çalışmalarına başlamıştır.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hangikredi Ümraniyespor'a konuk olacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a yeni transfer Midtsjö'den büyük şok! Resmen açıklandı...
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