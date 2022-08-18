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Giriş Tarihi: 18.8.2022 07:57 Son Güncelleme: 18.8.2022 08:53

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ahmetcan Kaplan Ajax'a imzayı atıyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ahmetcan Kaplan Ajax’a imzayı atıyor

Trabzonspor, Kopenhag maçının ardından ara vermeden hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kafileyle birlikte Trabzon'a dönmeyen Ahmetcan Kaplan ise Ajax'a imza atmak için Hollanda'nın yolunu tuttu.

Trabzonspor, Kopenhag maçının ardından ara vermeden hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca ve Serkan Asan katılmadı.

Kafileyle birlikte Trabzon'a dönmeyen Ahmetcan Kaplan ise Ajax'a imza atmak için Hollanda'nın yolunu tuttu. 10 milyon Euro artı bir sondaki satıştan yüzde 15 pay karşılığında Ajax'a satılan 19 yaşındaki stoper bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımıyla 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Hollanda devinin, genç oyuncu için özel bir imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ahmetcan Kaplan Ajax'a imzayı atıyor
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