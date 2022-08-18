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Giriş Tarihi: 18.8.2022 19:08 Son Güncelleme: 18.8.2022 19:32

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını duyurdu. Öte yandan Bordo-mavili kulüp KAP'a yaptığı açıklamayla Faslı oyuncunun bonservisini ve alacağı ücreti de açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'yi 600 bin euro ve sonraki satışta kardan %17 pay karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Faslı oyuncunun 4 yıllık sözleşmesi boyunca kazanacağı ücret şu şekilde;

2022-2023: 300B€

2023-2024: 325B€

2024-2025: 400B€

2025-2026: 600B€ [Opsiyon kullanılırsa]

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Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini resmen açıkladı!
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