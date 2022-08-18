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Giriş Tarihi: 18.8.2022 23:12

U17 Milli Takımı İzlanda'yı devirdi!

AA
U17 Milli Takımı İzlanda’yı devirdi!

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Telki Cup Turnuvası ikinci maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup etti.

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Telki Cup Turnuvası ikinci maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Telki Stadion'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 42. dakikada Ege Arslan ve 53. dakikada Kadir Subaşı atarken, İzlanda'nın golü 68. dakikada Oli Melander'den geldi.

Turnuvanın diğer maçında ise Macaristan ile Hırvatistan 2-2 berabere kaldı. Milliler turnuvadaki son maçını 20 Ağustos Cumartesi günü ev sahibi Macaristan ile oynayacak.

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U17 Milli Takımı İzlanda'yı devirdi!
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