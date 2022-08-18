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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Yardımsever Salah

Yardımsever Salah
Ekonomik olarak birçok yardımı olan Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da 41 kişinin hayatını kaybettiği yangında yıkılan kilisenin yeniden inşası için de harekete geçti. Liverpool forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun, olaydan etkilenenlere 129 bin 706 Sterlin'e denk gelen 3 milyon Mısır doları bağışladığı kaydedildi. Başkent Kahire'deki facianın klima ünitesindeki elektrik arızasından kaynaklandığını bildirildi. Salah daha önce de 2019'da Kahire'deki Ulusal Kanser Enstitüsü'ne, düzenlenen bir bombalı saldırı sonrası 2,4 milyon Sterlin bağışta bulunmuştu.

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Yardımsever Salah
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