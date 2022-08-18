Yiğidolar İsveç’te sahneye çıkıyor

Demir Grup Sivasspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Eleda Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor. Yiğidolar, bu mücadelede sakat olan Murat Paluli'den yararlanamayacak. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Büyük birmaça çıkacağız.Eksiğimiz fazla.Transfer yapamadıkve işimizçok zor" dedi.
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Sivasspor bugün Avrupa kupalarında 21. maçına çıkacak. Geride kalan 20 maçta kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi ile ayrıldı.