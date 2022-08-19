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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Aslan 3. haftayı Olimpiyat’ta açıyor

Aslan 3. haftayı Olimpiyat’ta açıyor
Süper Lig'de 3. haftanın açılışını Galatasaray, Ümraniye karşısında yapıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. İki takım daha önce 4 kez hazırlık maçında karşı karşıya gelirken ilk kez resmi müsabakada birbirlerine rakip olacaklar. Geride kalan 4 maçı da kazanan taraf G.Saray olmuştu.

MERTENS KULÜBEDE, TORREİRA 11'DE
G.Saray'da Ümraniye maçı ile birlikte ilk 11'de değişim de başlıyor. Fransız sağ bek Leo Dubois dışında sakat oyuncusu bulunmayan Okan Buruk, yeni 6 numarası Lucas Torreira'yı bu maça özel olarak hazırladı. Emre Akbaba'yı kulübeye çekmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, 10 numarası Mertens'i de yedek takımla çalıştırdı. Belçikalı yıldızın ikinci yarıda forma şansı bulacağı belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'İN ACI GÜNÜ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek (101) hayatını kaybetti. Bu acı haber sonrasında Petrol Ofisi ile imzalanacak sponsorluk töreni de ileri tarihe ertelendi. Merhume Özbek'in cenazesi bugün Levent Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan G.Saray'ın ezeli rakipleri Beşiktaş ve F.Bahçe de taziye mesajı paylaştı.

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Aslan 3. haftayı Olimpiyat’ta açıyor
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