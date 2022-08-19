Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Austria Wien yaşanan olaylardan dolayı özür diledi
Giriş Tarihi: 19.8.2022 17:45

Austria Wien yaşanan olaylardan dolayı özür diledi

DHA
Austria Wien yaşanan olaylardan dolayı özür diledi

Austria Wien, dün oynanan Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı taraftarlardan ve Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür diledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında dün Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, gruplara kalma yolunda önemli bir adım attı.

Karşılaşmada ilk yarının son anlarında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a kale arkası tribününden bir davul tokmağı atıldı. Tokmağın göğsüne yakın bir bölgeye gelmesinin ardından milli kaleci, yere yığıldı ve bir süre oyun durdu.

Yaşanan olayların ardından Austria Wien kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama paylaşarak taraftarlardan ve Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür diledi.

Avusturya ekibinin yönetim kurulu üyesi Gerhard Krisch, stadyum içindeki ve çevresindeki bütün olayların incelediğini belirterek, "Fenerbahçe ile Viola Park'ta oynanan playoff iç saha maçında yaşanan tatsız olaylardan dolayı tüm stadyum ziyaretçilerinden içtenlikle özür dileriz. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan da özür dileriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir suistimaldir. Video kayıtları şu anda değerlendiriliyor. Fail tespit edilir edilmez ev yasağı uygulayacağız ve ülke çapında bir stadyum yasağı için Bundesliga'ya başvuracağız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM SONUÇLARI 2022 SORGULA: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
'3 erkek beni kaçırdı' demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ÖSYM açıklama bekleniyor! YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Austria Wien yaşanan olaylardan dolayı özür diledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA