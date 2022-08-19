Bertrand Traore’de rakip Başakşehır!

Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'ye talip oldu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki forvetle pazarlıklarını sürdürürken, oyuncu için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi. G.Saray'ın, İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Traore'ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği, turuncu-lacivertli kulübün de aynı rakamı ödemeye hazır olduğu bildirildi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon Premier Lig'de sadece 9 maça çıkan Burkina Fasolu yıldız futbolcunun rotasını nereye çevireceği merak ediliyor.