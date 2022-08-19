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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Bertrand Traore’de rakip Başakşehır!

Bertrand Traore’de rakip Başakşehır!

G.Saray, Aston Villa’nın forveti için pazarlıklarını yaparken, turunculacivertliler de devreye girdi

Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'ye talip oldu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki forvetle pazarlıklarını sürdürürken, oyuncu için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi. G.Saray'ın, İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Traore'ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği, turuncu-lacivertli kulübün de aynı rakamı ödemeye hazır olduğu bildirildi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon Premier Lig'de sadece 9 maça çıkan Burkina Fasolu yıldız futbolcunun rotasını nereye çevireceği merak ediliyor.

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Bertrand Traore’de rakip Başakşehır!
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