Dele Alli’de mutlu son

transferini bitirdi.Siyah-beyazlılar,26 yaşındaki İngiliz 10numarayı,Dele Alli içinkiralama bedeli ödenmeyecek.Yıldız oyuncunun2.2 milyon Euro'luk yıllıkücretini ise Beşiktaşkarşılayacak.Oyuncu ile sözleşme detaylarını görüşmeye başlayan siyah-beyazlılar, işlemleri bir an önce bitirip Alli'yi bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasındabedelsiz olarak Everton'a transfer olmuştu.İngiltere Milli Takımı'nda da 37 karşılaşmada görev yaptı., Manchester United'ın 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Amad Diallo'nun transferinde son düzlüğe girdi. İngiliz kulübüne yaptığı kiralama teklifinden olumlu yanıt alanAtalanta'dan büyük umutlarla alınan ancak Premier Lig ekibinde beklenen patlamayı yapamayan Diallo'nun başka talipleri de var. Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.