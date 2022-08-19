Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dele Alli’de mutlu son
Giriş Tarihi: 19.8.2022

Dele Alli’de mutlu son

Dele Alli’de mutlu son

Beşiktaş ile Everton, oyuncu için 7 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında kiralık anlaşmaya vardı. İngiliz yıldızın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki İngiliz 10 numarayı, 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile kiralamak için Everton ile anlaşmaya vardı. Dele Alli için kiralama bedeli ödenmeyecek. Yıldız oyuncunun 2.2 milyon Euro'luk yıllık ücretini ise Beşiktaş karşılayacak.

GEÇEN SEZON 29 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Oyuncu ile sözleşme detaylarını görüşmeye başlayan siyah-beyazlılar, işlemleri bir an önce bitirip Alli'yi bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasında Tottenham'dan bedelsiz olarak Everton'a transfer olmuştu. Geride kalan sezonda 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 maçta forma giydi. İngiltere Milli Takımı'nda da 37 karşılaşmada görev yaptı.

SON KARAR DİALLO'NUN
Beşiktaş, Manchester United'ın 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Amad Diallo'nun transferinde son düzlüğe girdi. İngiliz kulübüne yaptığı kiralama teklifinden olumlu yanıt alan Beşiktaş, şimdi genç oyuncu ile pazarlık masasında. Atalanta'dan büyük umutlarla alınan ancak Premier Lig ekibinde beklenen patlamayı yapamayan Diallo'nun başka talipleri de var. Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef ana kadroya kim girdi, 16. önlüğün sahibi kim oldu? 18 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi
HESAPLARDA! Evde bakım maaşı yatan iller 19 Ağustos 2022: SMS ve e devlet ile Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Son dakika: Fenerbahçe, Avusturya'da tur kapısını araladı! Kanarya, Austria Wien deplasmanından avantajlı dönüyor...
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları MEB ile açıklandı duyurusunu bekliyor!
Başkan Erdoğan müzakere masasını işaret etti: Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl sevkiyatı küresel gıda krizinin üstesinden geldi
Emekli promosyon veren bankalar 8 bin TL’yi aştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk indirim geldi: TCMB Ağustos 2022 faiz kararı ne oldu?
Kaçan teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı! Aralarında FETÖ ve PKK'nın önemli isimleri de var
Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri e-Devlet ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dele Alli’de mutlu son
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA