Dele Alli’de mutlu son

Beşiktaş ile Everton, oyuncu için 7 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında kiralık anlaşmaya vardı. İngiliz yıldızın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor
Beşiktaş, Dele Allitransferini bitirdi.Siyah-beyazlılar,26 yaşındaki İngiliz 10numarayı, 7 milyonEuro'luk satın alma opsiyonuile kiralamak içinEverton ile anlaşmayavardı. Dele Alli içinkiralama bedeli ödenmeyecek.Yıldız oyuncunun2.2 milyon Euro'luk yıllıkücretini ise Beşiktaşkarşılayacak.
GEÇEN SEZON 29 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Oyuncu ile sözleşme detaylarını görüşmeye başlayan siyah-beyazlılar, işlemleri bir an önce bitirip Alli'yi bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun devre arasında Tottenham'dan bedelsiz olarak Everton'a transfer olmuştu. Geride kalan sezonda29 maçta oynayanve 2 gol atan Alli,bu sezon 2 maçtaforma giydi. İngiltere Milli Takımı'nda da 37 karşılaşmada görev yaptı.
SON KARAR DİALLO'NUN Beşiktaş, Manchester United'ın 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Amad Diallo'nun transferinde son düzlüğe girdi. İngiliz kulübüne yaptığı kiralama teklifinden olumlu yanıt alan Beşiktaş, şimdi genç oyuncuile pazarlık masasında. Atalanta'dan büyük umutlarla alınan ancak Premier Lig ekibinde beklenen patlamayı yapamayan Diallo'nun başka talipleri de var. Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.