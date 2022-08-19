Edin Visca iki aya hazır kıta

Trabzonspor'un Hatayspor'la oynadığı maçta sol kolu kırılan Edin Visca'dan iyi haber geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 3 ila 6 ay sahalardan uzak kalmasını beklediklerini açıkladığı oyucu için bu sürenin 2-2.5 ay civarına düştüğü kaydedildi.. Ayrıca oyuncunun kolundaki kırığın kaynamasıyla birlikte iyileşme sürecinde de çok zorlamaması şartı ile antrenman yapabileceği ifade edildi.Trabzonspor, Mountassir Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Bordo-mavililer, 21 yaşındaki kanat oyuncu için Fath Union Kulübü'ne 600 bin Euro ödeyeceğini belirtti. Bu sezon 300 bin Euro garanti ücret verilecek Lahtimi, 2023-24'te 325 bin Euro 2024-25 sezonunda ise 400 bin Euro alacak. Opsiyon hakkının kullanılması durumundaysa oyuncu 600 bin Euro kazanacak. 1.85 boyundaki Lahtimi, sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak görev yapabiliyor. 2001 doğumlu oyuncu, yabancı sınırına takılmadan TFF'nin 21 yaş altı milli takım forması giyen oyuncu statüsünden kadroda yer alacak.Trabzonspor, hem ofansif orta sahada rekabeti artırması hem de kanatlardaki alternatifsizliği gidermesi beklenen Naci Ünüvar için temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki genç oyuncuyu kiralamanın hesaplarını yaparken, kulübü Ajax'ın karar aşamasında olduğu belirtildi.Naci'nin de yakın arkadaşı olan Denswil ile görüşerek Trabzonspor hakkında bilgi aldığı öğrenildi.