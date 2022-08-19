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Giriş Tarihi: 20.8.2022 01:12

Galatasaray'da Metin Öztürk'ten şampiyonluk vurgusu: "Mayıslar bizim olsun"

İHA
Galatasaray’da Metin Öztürk’ten şampiyonluk vurgusu: Mayıslar bizim olsun

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, alınan 1-0’lık Ümraniyespor galibiyetiyle ilgili, “Takım çok iyi yolda. Bu sene iyi olan bir kadroya müthiş oyuncular katıldı. Sonu güzel olsun mayıslar bizim olsun” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da müsabakanın ardından 2. Başkan Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Öztürk, "Herkes bu sene şampiyon olmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Dursun Başkan da bu hedefi çizdi, transferler buna göre yapılıyor. Birkaç eksiğimiz kaldı. Onları da tamamlayacağız. Tek hedef şampiyonluk. Hakem kardeşlerimiz çok iyi niyetliler. Gözümüze takılan birkaç şey oldu bugün de. Biraz daha dikkat. Bizim pozisyon şu ve bu, onların bu demiyorum. İş adaletli geçtiği sürece bir talebimiz yok. Herkesin iyi niyetli olduğuna eminiz. Güzel bir akşam, inşallah mayıslar bizimdir diyoruz. Bizim sloganımız oldu. Tüm yönetim buradaydı. Dursun Başkanımızın annesi vefat etti, burada yoktu. Tekrar mekanı cennet olsun. İnşallah Dursun Başkanın liderliğinde mayıs ayında şampiyonluğu kutlayacağız. Yola çıktığımızdaki gibi Anıtkabir'e gidip Atamıza şükranlarımızı sunacağız. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın, biz ne gerekiyorsa yapacağız demiştik" dedi.

"Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun"

Takımın durumuna değinen Öztürk, "Okan hocamın arzu ve isteklerini bütçemiz çerçevesinde, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğa oynayan bir takım için her zaman ihtiyaç duyulan mevkilere transferler yapılır, yönetimler bunun içindir. Transferi konuşmaktan çok takımın oturmasına bakacağız. Takım çok iyi yolda. Bu sene iyi olan bir kadroya müthiş oyuncular katıldı. Sonu güzel olsun mayıslar bizim olsun. Oyun 90 dakika, 1. dakika golü attınız 3 puan, 90. dakikada attınız 2 puan vermiyorlar. Durumdan memnunuz. Gayet konsantre vaziyette oynuyoruz. Bundan sonra bu performans artarak devam edecek. Galatasaray'da hedefler bitmez. Rahat bir maç kavramı nasıl olur bilmiyorum, rakibe saygısızlık olur. Her hafta çok kıymetli rakiplerle oynuyoruz. Onlar da kazanmak, şampiyonluk için oynuyor. Kazandık mutluyuz. Rakip güzel bir oyun sergiledi. Onları tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

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Galatasaray'da Metin Öztürk'ten şampiyonluk vurgusu: "Mayıslar bizim olsun"
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