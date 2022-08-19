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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Koray favori Mmaee hazır

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Koray favori Mmaee hazır

Verona’dan Koray Günter için indirim bekleyen Beşiktaş, oyuncudan da yıllık ücretinde indirim bekliyor. Faslı Mmaee de gelmeye hazır, kulübü ile bonservis pazarlıkları sürüyor

Savunma hattını güçlendirmek için bir süredir görüşmeler yürüten Beşiktaş, 4 kişilik listesinden iki isimle baş başa kaldı. Manchester United'dan Eric Bailly'i kiralamak isteyen ancak "Bonservisiyle satmayı planlıyoruz" yanıtını alan siyah-beyazlı yönetim, İsveç Ligi'nde Djurgardens forması giyen Isak Hien'i ise Hellas Verona'ya kaptırdı. İsveçli oyuncu, 2.3 milyon Euro bonservisle İtalya'nın yolunu tuttu.

MMAEE AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ
Bu gelişmeler sonrası listede yer alan Samy Mmaee için yeniden görüşmeler başladı. Macaristan ekibi Ferencvaros'un daha önce 1.4 milyon Euro bonservisi reddetmesi üzerine, teklif 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı. 25 yaşındaki Faslı futbolcu da teknik direktörü Stanislav Cherchesov ile görüşerek Beşiktaş'a gitmek istediğini iletti. Diğer tarafta ise Kartal, Hien'i transfer eden Verona'dan Koray Günter için kolaylık bekliyor. 28 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro isteyen Verona'ya, Beşiktaş 1.5 milyon Euro öneriyor. Ancak iş bununla sınırlı değil. Siyah-beyazlılar, 1.7 milyon Euro maaş talebinden 1.2 milyona düşen Koray cephesininin 1 milyona inmesini bekliyor.

JOSEF İKİ HAFTA SONRA SAHADA
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, menisküs ameliyatı sonrası çalışmalarına başladı. İlk etapta fizyoterapist eşliğinde salonda dizini güçlendirecek çalışmalar yaptırılan tecrübeli oyuncunun iyileşme sürecinin 2 hafta daha devam edeceği ardından forma giyebilecek duruma geleceği belirtildi. Josef'in ilk etapta Rezerv Lig'de oynatılarak temposunun artırılması ve sonrasında A Takım'a dahil olması bekleniyor.

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Koray favori Mmaee hazır
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