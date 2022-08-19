Koray favori Mmaee hazır

Savunma hattını güçlendirmek için bir süredir görüşmeler yürüten Beşiktaş, 4 kişilik listesinden iki isimle baş başa kaldı. Manchester United'dan'i kiralamak isteyen ancakyanıtını alan siyah-beyazlı yönetim, İsveç Ligi'nde Djurgardens forması giyen'i ise'ya kaptırdı. İsveçli oyuncu, 2.3 milyon Euro bonservisle İtalya'nın yolunu tuttu.Bu gelişmeler sonrası listede yer alan Samy Mmaee için yeniden görüşmeler başladı. Macaristan ekibi Ferencvaros'un daha önce 1.4 milyon Euro bonservisi reddetmesi üzerine, teklif 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı. 25 yaşındaki Faslı futbolcu da teknik direktörü Stanislav Cherchesov ile görüşerek Beşiktaş'a gitmek istediğini iletti. Diğer tarafta ise Kartal, Hien'i transfer eden Verona'daniçin kolaylık bekliyor. 28 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro isteyenAncak iş bununla sınırlı değil. Siyah-beyazlılar, 1.7 milyon Euro maaş talebinden 1.2 milyona düşenBeşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, menisküs ameliyatı sonrası çalışmalarına başladı. İlk etapta fizyoterapist eşliğinde salonda dizini güçlendirecek çalışmalar yaptırılan tecrübeli oyuncunun iyileşme sürecinin 2 hafta daha devam edeceği ardından forma giyebilecek duruma geleceği belirtildi. Josef'in ilk etapta Rezerv Lig'de oynatılarak temposunun artırılması ve sonrasında A Takım'a dahil olması bekleniyor.