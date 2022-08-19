Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Ümraniyespor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 19.8.2022 20:00 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:02

Son dakika: Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Ümraniyespor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Ümraniyespor - Galatasaray maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yeni transferler Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomi, Ermir, Oğuz, Mrsic, Durel, Onur, Alex, Adel.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Torreira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi. Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

DUBOIS VE MIDTSJÖ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda her iki oyuncu kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkabilecek.

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Son dakika: Aslan deplasmanda galibiyet peşinde! Ümraniyespor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
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