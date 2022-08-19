Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile anlaştı

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... A Spor'un haberine göre; siyah beyazlılar, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı.
1.4 MİLYON EURO ÖDENECEK
Beşiktaş, Sivasspora Kerem Atakan Kesgin için 1.400.000 Euro ödeyecek. Kerem Atakan, Sivasspor-Alanyaspor maçında forma giydikten sonra İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.
21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, geçtiğimiz sezon 27 maçta forma giydi ve 3 gol - 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.