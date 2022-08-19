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Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:22 Son Güncelleme: 19.8.2022 13:37

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Kulübü, Kerem Atakan Kesgin’in transferi için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... A Spor'un haberine göre; siyah beyazlılar, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı.

1.4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Beşiktaş, Sivasspora Kerem Atakan Kesgin için 1.400.000 Euro ödeyecek. Kerem Atakan, Sivasspor-Alanyaspor maçında forma giydikten sonra İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, geçtiğimiz sezon 27 maçta forma giydi ve 3 gol - 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile anlaştı
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