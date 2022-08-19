Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan maç sonu flaş transfer açıklaması! Sayı verdi...

Maçın 4. dakikasında Haris Seferovic ile değerlendiremedikleri pozisyona değinen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Maça çok net bir gol pozisyonu ile başladık. Orada 1-0'ı yapsak özgüven anlamında bize çok daha farklı bir şekilde yansıyacaktı. Geçen haftanın üzerimizde bıraktığı maçın başındaki pozisyonla üzerimizden atacaktık. Devamında ilk yarının son dakikasında kadar benim için kabus gibiydi. Hiç görmediğim kadar pas hatası, top kaybı, ayaktan kaçırma, yanlış tercihler vardı. Bu kadar kötü oynarken de 3-4 gol pozisyonuna girdik." diye konuştu.

Okan Buruk, devre arasından sonra daha farklı bir Galatasaray izlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda çok daha farklı bir Galatasaray vardı. 20-25 dakikalık bölümde oyunu domine ettik, çok net gol pozisyonlarına girdik ama golü bulamadık. Son bölümde attığımız 1 golle maçı galip bitirdik. Deplasmanda kazanmak tabii ki güzel. Devam eden nemin de oyuncuların üzerinde olumsuz etkisi var. Ağustos ayında olmanın olumsuz etkilerini performans anlamında yaşıyoruz. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu aldığımız için sevinçliyim ama genel olarak daha iyi olmalıyız. İkinci yarı yakaladığımız tempoyu maçın başında yakalayan, oyuna hükmeden, daha erken ve daha çok gol atan bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerek. Bugünkü pozisyonlar çok fazla ama gol sayımız çok düşük."