Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: TFF'den flaş Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları...
Giriş Tarihi: 19.8.2022 16:22 Son Güncelleme: 19.8.2022 16:42

Son dakika haberi: TFF'den flaş Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları...

Son dakika haberi: TFF’den flaş Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları...

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından Beşiktaş ve hakemlerle iligli bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, "Kaos isteyenler ısrarla Beşiktaş'ın hedef alındığı algısını yaratmaya çalışıyor. Ancak bunun gerçekle ilgisi yok." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından Beşiktaş ve hakemlerle iligli bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu MHK Ağustos Hakem Semineri açılış konuşmasında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin hakemlerle ilgili taleplerine yönelik "o hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum şeklinde talepleri kabul etmiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor" açıklamasına rağmen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef gösterdiği yönünde algı oluşturulma çabasına aynı seminerin basın toplantısı bölümünde "Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş Başkanını kastetmiyorum. Hakemlerle ilgili bu yönde talepleri olan ve sezonun ilerleyen haftalarında bu yönde istekleri olacak olan tüm kulüpleri kastediyorum" şeklinde açıklama yapmıştır.

Ancak Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir.

Futbolun tüm paydaşlarıyla futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizi bulundukları ekonomik darboğazdan kurtarmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızı yine futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM SONUÇLARI 2022 SORGULA: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
'3 erkek beni kaçırdı' demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ÖSYM açıklama bekleniyor! YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: TFF'den flaş Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA