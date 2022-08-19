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Giriş Tarihi: 19.8.2022 09:50

Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca’nın dönüş tarihi belli oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Hatayspor maçında girdiği bir pozisyonda sol kolu kırılan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca'dan iyi haber geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 3 ila 6 ay sahalardan uzak kalmasını beklediklerini açıkladığı oyucu için bu sürenin 2-2.5 ay civarına düştüğü kaydedildi.

Trabzonspor'un Hatayspor'la oynadığı maçta sol kolu kırılan Edin Visca'dan iyi haber geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 3 ila 6 ay sahalardan uzak kalmasını beklediklerini açıkladığı oyucu için bu sürenin 2-2.5 ay civarına düştüğü kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun Katar'da yapılacak Dünya Kupası öncesi çalışmalara başlayabileceği açıklandı. Ayrıca oyuncunun kolundaki kırığın kaynamasıyla birlikte iyileşme sürecinde de çok zorlamaması şartı ile antrenman yapabileceği ifade edildi.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu
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