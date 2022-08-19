Son dakika Trabzonspor haberleri: Hatayspor maçında girdiği bir pozisyonda sol kolu kırılan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca'dan iyi haber geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 3 ila 6 ay sahalardan uzak kalmasını beklediklerini açıkladığı oyucu için bu sürenin 2-2.5 ay civarına düştüğü kaydedildi.
Trabzonspor'un Hatayspor'la oynadığı maçta sol kolu kırılan Edin Visca'dan iyi haber geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 3 ila 6 ay sahalardan uzak kalmasını beklediklerini açıkladığı oyucu için bu sürenin 2-2.5 ay civarına düştüğü kaydedildi. 32yaşındaki futbolcununKatar'da yapılacakDünya Kupasıöncesi çalışmalarabaşlayabileceği açıklandı. Ayrıca oyuncunun kolundaki kırığın kaynamasıyla birlikte iyileşme sürecinde de çok zorlamaması şartı ile antrenman yapabileceği ifade edildi.