Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

9.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Hollanda ekibi, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperini 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Ajax, Ahmetcan'ın bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin %15'ini de bordo mavili ekibe verecek.

Ahmetcan, Trabzonspor'un Kopenhag ile Danimarka'da oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının ardından Hollanda'ya gitti.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

19 yaşındaki stoper, Amsterdam'daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FORMAYI GİYDİ

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.

"BU BİR VEDA DEĞİL"



Bordo mavililer, KAP açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Trabzonspor videonun açıklamasında, "Bu bir veda değil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verdi.