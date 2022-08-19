Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferini resmen açıkladı
Giriş Tarihi: 19.8.2022 15:37 Son Güncelleme: 19.8.2022 15:50

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferini resmen açıkladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına Ahmetcan Kaplan’ın Ajax’a transferini resmen açıkladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, genç oyuncuya sosyal medya hesabından paylaştığı video ile veda etti. Ajax ise Ahmetcan'ın formalı halini paylaşarak transferi duyurdu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

9.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Hollanda ekibi, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperini 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Ajax, Ahmetcan'ın bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin %15'ini de bordo mavili ekibe verecek.

Ahmetcan, Trabzonspor'un Kopenhag ile Danimarka'da oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının ardından Hollanda'ya gitti.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

19 yaşındaki stoper, Amsterdam'daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FORMAYI GİYDİ

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.

"BU BİR VEDA DEĞİL"

Bordo mavililer, KAP açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Trabzonspor videonun açıklamasında, "Bu bir veda değil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM SONUÇLARI 2022 SORGULA: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
'3 erkek beni kaçırdı' demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı
Kaçan teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı! Aralarında FETÖ ve PKK'nın önemli isimleri de var
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferini resmen açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA