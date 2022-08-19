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Giriş Tarihi: 19.8.2022 22:22

Thomas Tuchel ile Antonio Conte'nin cezaları belli oldu!

AA
Thomas Tuchel ile Antonio Conte’nin cezaları belli oldu!

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de 2-2 sona eren Chelsea-Tottenham maçında tartışarak kırmızı kart gören takımların teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte'ye çeşitli cezalar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Ağustos Pazar günü oynanan lig maçında birçok kez tartışma yaşayan ve kırmızı kart gören ikiliye, uygunsuz hareket gerekçesiyle ceza verildiği belirtildi.

Chelsea'yi çalıştıran Tuchel'e bir maç men ve 35 bin sterlin para; Tottenham'ın teknik direktörü Conte'ye ise 15 bin sterlin para cezaları verildi. Tuchel'in, maç sırasındaki hareketlerinin gerekçelerini yazılı olarak federasyona sunması nedeniyle men cezasının geçici olarak kaldırıldığı da ifade edildi.

Taraflar, maç sonrası basına yaptıkları açıklamalarda, hareketlerinin hatalı olduğunu kabul ederek özür dilemişlerdi.

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Thomas Tuchel ile Antonio Conte'nin cezaları belli oldu!
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