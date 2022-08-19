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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Transferin gözdesi nazara geldi

Transferin gözdesi nazara geldi
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus-Sassuolo maçında sakatlanan Mert Müldür'ün sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı ve ameliyat olduğu açıklandı. Talihsiz oyuncu dün hastanede başarılı bir operasyon geçirdi. Milli futbolcuyu özellikle Galatasaray çok istiyordu. Ancak Sassuolo, sarı-kırmızılı yönetimden futbolcusu için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz da konuyu yakından takip ederken, 23 yaşındaki oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Transferin gözdesi nazara geldi
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