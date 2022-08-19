Transferin gözdesi nazara geldi

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus-Sassuolo maçında sakatlanan Mert Müldür'ün sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı ve ameliyat olduğu açıklandı. Talihsiz oyuncu dün hastanede başarılı bir operasyon geçirdi. Milli futbolcuyu özellikle Galatasaray çok istiyordu. Ancak Sassuolo, sarı-kırmızılı yönetimden futbolcusu için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Milli Takım Teknik Direktörü Kuntzda konuyu yakından takip ederken, 23 yaşındaki oyuncunun3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.