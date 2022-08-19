Viyana’nın fethi

Ligi gruplarına bir adım kalasavunmasıyla maça başlayan Portekizli hoca,Bu sistemin denemesi Kasımpaşa maçının son dakikalarında yapılmıştı.oyuna mükemmel başladı. Crespo'nun vücut çalımı, Rossi'nin atom karınca gibi hızlandıktan sonra harika pası veAlioski ve Ferdi'nin arkadan getirdiği enerjiyle ilk yarıda baskın bir sarı-lacivert oyun vardı.yarının başlarında düşüşler görülmeye başlandı. Önce King, ardından Lemos hafif sakatlık nedeniyle oyundan alındı.Bu bölümde Serdar'ın Zajc'ı görememesi sonrası ikinci gol fırsatı elden kaçmış oldu.dakikalarda sarı kartlı olan isimler de kenara alınarak avantaj korundu.Dursun, son anlarda farkı 2'ye çıkararak takımını iyice rahatlattı.kazanarak dönen Fenerbahçe, Avrupa Ligi grupları için son 90 dakikayı beklemeye başladı. Ancak yoğun tempo sürüyor.FenerbahçeAustria Wien karşısında alınan2-0'lık galibiyet ve turşansı için, "Hiçbir teknik direktörmaçtan önce sahada neler olacağınıbilemez ama takımını en iyişekilde hazırlar. Defansif organizasyondaöğrencilerim çok iyiydi.yorumunu yaptı.Portekizli hoca en çok eleştirildiğisürekli farklı kadroile sahaya çıkması içinse,ifadelerinikullandı. Jesus,ilk kez şans verdiğiAlioski içinsediyekonuştu.Jesus'un ilk 11'de sahaya sürdüğü Serdar Dursun dün 89'da attığı gole kadar hayal kırıklığı yaşattı. Karşılaşmada çok önemli fırsatları kullanamayan milli golcü sosyal medyada eleştirilerin hedefine oturdu.yorumları yapılan oyuncunun skoru 2-0'a getirip tur kapısını aralaması yüzleri güldürdü. Tecrübeli golcü,diye konuştu.F.Bahçe'nin Al-Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski dün ilk kez sahadaydı. İlk 11'de oyuna başlayan 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek, yerini Novak'a bırakana kadar geçen 79 dakikada yüzde 66 pas isabeti ile oynadı. 4 ortada 1 isabet buldu. 2 şut çekip isabet sağlayamadı. 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Bir kere de rakibin topunu uzaklaştırdı. Wien'li oyuncular tarafından kendisine iki faul yapılan Alioski, maçı bir sarı kartla tamamladı.F.Bahçe'nin Avrupa takımlarını peşinden koşturan stoperi Attila Szalai, Viyana'da savaştıklarını ve kazandıklarını söyledi. Macar oyuncu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. İyi savaştık. İlk yarıda ofansif anlamda düzeltmemiz gereken yerler vardı. İkinci yarıda daha iyiydik. Ama işin yarısını tamamladık. Kadıköy'de oynayacağımız bir maç daha var. Şimdi iyi bir şekilde hazırlanıp, ligdeki mücadelemizi kazanmaya çalışacağız. Taraftarımız da deplasmanda harika bir atmosfer yarattı" diye konuştu.Joshua King, Kasımpaşa'dan sonra Viyana'da da golünü 8. dakikada attı ve yine asker selamını çaktı. Sarı-lacivertli forma ile ligde ilk golünü ve asistini geçen pazartesi günü yapan 30 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Rossi'nin asistinde Austria Wien ağlarına gönderdiği top, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü olarak kayıtlara geçti.Kanarya 2-0'lık galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar için dev bir adım attı. Austria Wien ile 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanşta, galibiyet ve beraberliğin yanında bir farklı yenilgiler de temsilcimizi gruplara taşıyacak. Wien'in 2-0'lık üstünlüğü halinde maç uzatmalara gidecek. Grup kuraları 26 Ağustos'ta İstanbul'da çekilecek. Bu eşleşmenin eleneni yoluna UEFA Konferans Ligi gruplarında devam edecek