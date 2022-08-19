Viyana’nın fethi

Fenerbahçe, Austria Wien'i iki golle yenip, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda dev bir adım attı. Kasımpaşa maçında olduğu gibi 8. dakikada gol perdesini yine King açtı. Üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerin arayıp da bulamadığı gol, rakip 10 kişi kaldıktan sonra Serdar Dursun'la geldi. 83. dakikada kırmızı gören Austria Wien'li Lucas Galvao, 25 Ağustos'ta Kadıköy'deki rövanşta forma giyemeyecek
Avrupa Ligi gruplarına bir adım kala Jorge Jesus, vatandaşıVitor Pereira'nın çokeleştirilen üçlü savunmasıylasahadaydı. Lemos-Szalai-Luan savunmasıyla maça başlayan Portekizli hoca, Fenerbahçe kariyerinde ilk kezbir maça böyle başladı. Bu sistemin denemesi Kasımpaşa maçının son dakikalarında yapılmıştı. Fenerbahçe oyuna mükemmel başladı. Crespo'nun vücut çalımı, Rossi'nin atom karınca gibi hızlandıktan sonra harika pası ve King'in tekvuruşla bitirişiyle skor avantajıerkenden yakalandı. Alioski ve Ferdi'nin arkadan getirdiği enerjiyle ilk yarıda baskın bir sarı-lacivert oyun vardı. İkinci yarının başlarında düşüşler görülmeye başlandı. Önce King, ardından Lemos hafif sakatlık nedeniyle oyundan alındı. Zajc ve Lincoln'ün oyuna girişi iseoyunu yeniden F.Bahçe lehine çevirdi. Bu bölümde Serdar'ın Zajc'ı görememesi sonrası ikinci gol fırsatı elden kaçmış oldu. Kalan dakikalarda sarı kartlı olan isimler de kenara alınarak avantaj korundu. Galvao'nun atılması Fenerbahçe'ninekmeğine yağ sürdü. Serdar Dursun, son anlarda farkı 2'ye çıkararak takımını iyice rahatlattı. Viyana'dan kazanarak dönen Fenerbahçe, Avrupa Ligi grupları için son 90 dakikayı beklemeye başladı. Ancak yoğun tempo sürüyor. Pazartesi liginflaş takımı Adana Demir ile yinezorlu bir mücadele yaşanacak.
'İDEAL 11 DIYE BİR ŞEY YOK!'
Fenerbahçe TeknikDirektörü Jorge Jesus,Austria Wien karşısında alınan2-0'lık galibiyet ve turşansı için, "Hiçbir teknik direktörmaçtan önce sahada neler olacağınıbilemez ama takımını en iyişekilde hazırlar. Defansif organizasyondaöğrencilerim çok iyiydi. Turgaranti değil ama rövanş içinbu skorun bize rahatlık verdiğikesin" yorumunu yaptı.Portekizli hoca en çok eleştirildiğisürekli farklı kadroile sahaya çıkması içinse,"Benim için ideal11 diye bir şey yok.Üç günde bir maçyapan bir takımher maça farklıtakımla çıkar. Sakatlıkrisklerini ortadan kaldırmalıyız.Görüldüğü gibi üstüste önemli performansveren King kasyorgunluğu yaşadıve riske atmamakiçin çıkardık" ifadelerinikullandı. Jesus,ilk kez şans verdiğiAlioski içinse "İyi birperformans sergiledi.Oyunundanmemnunum.Sarı kartıolduğu içinoyundanaldım"diyekonuştu.
OYNAMAK İSTİYORUM
Jesus'un ilk 11'de sahaya sürdüğü Serdar Dursun dün 89'da attığı gole kadar hayal kırıklığı yaşattı. Karşılaşmada çok önemli fırsatları kullanamayan milli golcü sosyal medyada eleştirilerin hedefine oturdu. "Keşkekiralık göndersek", "Jesus'un nedenilk 11'de oynatmadığı net bir şekildeanlaşıldı" yorumları yapılan oyuncunun skoru 2-0'a getirip tur kapısını aralaması yüzleri güldürdü. Tecrübeli golcü, "Zormaç olacağını biliyorduk. Avrupa'dakitüm takımlar koşan ve sistemli takım. BizFenerbahçe'yiz ve mutlak galibiyet içingelmiştik. 3-4-3 oynadık, biraz az pozisyonagirdik. Haklı bir galibiyet aldık.İstanbul'da daha rahat bir maça çıkacağız.Hoca şans verince elimden geleni yapıyorum.Oynamak istiyorum. Sezon uzun neolacağını göreceğiz" diye konuştu.
ALİOSKİ'YE GEÇER NOT
F.Bahçe'nin Al-Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski dün ilk kez sahadaydı. İlk 11'de oyuna başlayan 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek, yerini Novak'a bırakana kadar geçen 79 dakikada yüzde 66 pas isabeti ile oynadı. 4 ortada 1 isabet buldu. 2 şut çekip isabet sağlayamadı. 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Bir kere de rakibin topunu uzaklaştırdı. Wien'li oyuncular tarafından kendisine iki faul yapılan Alioski, maçı bir sarı kartla tamamladı.
ATTİLA SZALAİ: İYİ SAVAŞTIK
F.Bahçe'nin Avrupa takımlarını peşinden koşturan stoperi Attila Szalai, Viyana'da savaştıklarını ve kazandıklarını söyledi. Macar oyuncu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. İyi savaştık. İlk yarıda ofansif anlamda düzeltmemiz gereken yerler vardı. İkinci yarıda daha iyiydik. Ama işin yarısını tamamladık. Kadıköy'de oynayacağımız bir maç daha var. Şimdi iyi bir şekilde hazırlanıp, ligdeki mücadelemizi kazanmaya çalışacağız. Taraftarımız da deplasmanda harika bir atmosfer yarattı" diye konuştu.
KİNG 40 PAS VE GOL TARİHE GEÇTİ
Joshua King, Kasımpaşa'dan sonra Viyana'da da golünü 8. dakikada attı ve yine asker selamını çaktı. Sarı-lacivertli forma ile ligde ilk golünü ve asistini geçen pazartesi günü yapan 30 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Rossi'nin asistinde Austria Wien ağlarına gönderdiği top, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü olarak kayıtlara geçti.
TEK FARKLI YENİLGİ F.BAHÇE'YE YARAR
Kanarya 2-0'lık galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar için dev bir adım attı. Austria Wien ile 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanşta, galibiyet ve beraberliğin yanında bir farklı yenilgiler de temsilcimizi gruplara taşıyacak. Wien'in 2-0'lık üstünlüğü halinde maç uzatmalara gidecek. Grup kuraları 26 Ağustos'ta İstanbul'da çekilecek. Bu eşleşmenin eleneni yoluna UEFA Konferans Ligi gruplarında devam edecek