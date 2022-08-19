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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Viyana’nın fethi

VOLKAN DEMİR
Viyana’nın fethi

Fenerbahçe, Austria Wien'i iki golle yenip, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda dev bir adım attı. Kasımpaşa maçında olduğu gibi 8. dakikada gol perdesini yine King açtı. Üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerin arayıp da bulamadığı gol, rakip 10 kişi kaldıktan sonra Serdar Dursun'la geldi. 83. dakikada kırmızı gören Austria Wien'li Lucas Galvao, 25 Ağustos'ta Kadıköy'deki rövanşta forma giyemeyecek

Avrupa Ligi gruplarına bir adım kala Jorge Jesus, vatandaşı Vitor Pereira'nın çok eleştirilen üçlü savunmasıyla sahadaydı.
Lemos-Szalai-Luan savunmasıyla maça başlayan Portekizli hoca, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir maça böyle başladı. Bu sistemin denemesi Kasımpaşa maçının son dakikalarında yapılmıştı.
Fenerbahçe oyuna mükemmel başladı. Crespo'nun vücut çalımı, Rossi'nin atom karınca gibi hızlandıktan sonra harika pası ve King'in tek vuruşla bitirişiyle skor avantajı erkenden yakalandı. Alioski ve Ferdi'nin arkadan getirdiği enerjiyle ilk yarıda baskın bir sarı-lacivert oyun vardı.
İkinci yarının başlarında düşüşler görülmeye başlandı. Önce King, ardından Lemos hafif sakatlık nedeniyle oyundan alındı. Zajc ve Lincoln'ün oyuna girişi ise oyunu yeniden F.Bahçe lehine çevirdi. Bu bölümde Serdar'ın Zajc'ı görememesi sonrası ikinci gol fırsatı elden kaçmış oldu.
Kalan dakikalarda sarı kartlı olan isimler de kenara alınarak avantaj korundu. Galvao'nun atılması Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü.
Serdar Dursun, son anlarda farkı 2'ye çıkararak takımını iyice rahatlattı.
Viyana'dan kazanarak dönen Fenerbahçe, Avrupa Ligi grupları için son 90 dakikayı beklemeye başladı. Ancak yoğun tempo sürüyor. Pazartesi ligin flaş takımı Adana Demir ile yine zorlu bir mücadele yaşanacak.

'İDEAL 11 DIYE BİR ŞEY YOK!'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien karşısında alınan 2-0'lık galibiyet ve tur şansı için, "Hiçbir teknik direktör maçtan önce sahada neler olacağını bilemez ama takımını en iyi şekilde hazırlar. Defansif organizasyonda öğrencilerim çok iyiydi. Tur garanti değil ama rövanş için bu skorun bize rahatlık verdiği kesin" yorumunu yaptı. Portekizli hoca en çok eleştirildiği sürekli farklı kadro ile sahaya çıkması içinse, "Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Üç günde bir maç yapan bir takım her maça farklı takımla çıkar. Sakatlık risklerini ortadan kaldırmalıyız. Görüldüğü gibi üst üste önemli performans veren King kas yorgunluğu yaşadı ve riske atmamak için çıkardık" ifadelerini kullandı. Jesus, ilk kez şans verdiği Alioski içinse "İyi bir performans sergiledi. Oyunundan memnunum. Sarı kartı olduğu için oyundan aldım" diye konuştu.

OYNAMAK İSTİYORUM
Jesus'un ilk 11'de sahaya sürdüğü Serdar Dursun dün 89'da attığı gole kadar hayal kırıklığı yaşattı. Karşılaşmada çok önemli fırsatları kullanamayan milli golcü sosyal medyada eleştirilerin hedefine oturdu. "Keşke kiralık göndersek", "Jesus'un neden ilk 11'de oynatmadığı net bir şekilde anlaşıldı" yorumları yapılan oyuncunun skoru 2-0'a getirip tur kapısını aralaması yüzleri güldürdü. Tecrübeli golcü, "Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki tüm takımlar koşan ve sistemli takım. Biz Fenerbahçe'yiz ve mutlak galibiyet için gelmiştik. 3-4-3 oynadık, biraz az pozisyona girdik. Haklı bir galibiyet aldık. İstanbul'da daha rahat bir maça çıkacağız. Hoca şans verince elimden geleni yapıyorum. Oynamak istiyorum. Sezon uzun ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

ALİOSKİ'YE GEÇER NOT
F.Bahçe'nin Al-Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski dün ilk kez sahadaydı. İlk 11'de oyuna başlayan 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek, yerini Novak'a bırakana kadar geçen 79 dakikada yüzde 66 pas isabeti ile oynadı. 4 ortada 1 isabet buldu. 2 şut çekip isabet sağlayamadı. 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Bir kere de rakibin topunu uzaklaştırdı. Wien'li oyuncular tarafından kendisine iki faul yapılan Alioski, maçı bir sarı kartla tamamladı.

ATTİLA SZALAİ: İYİ SAVAŞTIK
F.Bahçe'nin Avrupa takımlarını peşinden koşturan stoperi Attila Szalai, Viyana'da savaştıklarını ve kazandıklarını söyledi. Macar oyuncu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. İyi savaştık. İlk yarıda ofansif anlamda düzeltmemiz gereken yerler vardı. İkinci yarıda daha iyiydik. Ama işin yarısını tamamladık. Kadıköy'de oynayacağımız bir maç daha var. Şimdi iyi bir şekilde hazırlanıp, ligdeki mücadelemizi kazanmaya çalışacağız. Taraftarımız da deplasmanda harika bir atmosfer yarattı" diye konuştu.

KİNG 40 PAS VE GOL TARİHE GEÇTİ
Joshua King, Kasımpaşa'dan sonra Viyana'da da golünü 8. dakikada attı ve yine asker selamını çaktı. Sarı-lacivertli forma ile ligde ilk golünü ve asistini geçen pazartesi günü yapan 30 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Rossi'nin asistinde Austria Wien ağlarına gönderdiği top, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü olarak kayıtlara geçti.

TEK FARKLI YENİLGİ F.BAHÇE'YE YARAR
Kanarya 2-0'lık galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar için dev bir adım attı. Austria Wien ile 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanşta, galibiyet ve beraberliğin yanında bir farklı yenilgiler de temsilcimizi gruplara taşıyacak. Wien'in 2-0'lık üstünlüğü halinde maç uzatmalara gidecek. Grup kuraları 26 Ağustos'ta İstanbul'da çekilecek. Bu eşleşmenin eleneni yoluna UEFA Konferans Ligi gruplarında devam edecek

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Viyana’nın fethi
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