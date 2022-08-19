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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Yiğidolar işi zora soktu

Yiğidolar işi zora soktu

Sivas, Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Malmö'ye deplasmanda boyun eğdi. Zeidan’ın golüyle geriye düşen kırmızı-beyazlılar, James’le eşitliği yakaladı. Ancak Christiansen ve Moisander’e engel olamayarak gruplara kalma yolunda dezavantajlı bir duruma düştü

Demir Grup Sivasspor, Malmö ile başa baş mücadele etmesine rağmen İsveç'ten 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Ev sahibi ekip 18. dakikanda Birmancevic'in ortasında Zeidan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz, 30. dakikada Uğur'un ceza sahasına gönderdiği topta James'in kafa vuruşuyla dengeyi yakaladı. 38. dakikada Christiansen ceza sahası dışından kullandığı serbes t vuruşla Malmö'ye bir kez daha üstünlük getirdi. 68. dakikada Moisander, kullanılan köşe atışı sonrası Sivaslı futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen meşin yuvarlağı ağlara gönderip maçın skorunu ilan etti.

BU İŞİ ÇEVİRECEĞİZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından şöyle konuştu: "Mücadelenin sadece ilk yarısı bitti. Son 25 dakikadaki oyunumuzu sergilersek bu işi çevireceğimize inanıyorum. Taraftarlarımızın mutlaka maça gelmesi lazım."

3 FARKI BULAMAZSA KONFERANS LIGI'NE!
Sivasspor'un gruplara kalabilmesi için 25 Ağustos'taki rövanşta Malmö'yü 3 farklı yenmesi gerekiyor. 2 farklı skorlarda uzatmaya, gerekirse penaltılara gidecek. Temsilcimiz, elenmesi durumunda yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN: SİVAS'IN LİDERİ YOK
Sivasspor'un son dönemde eski kimliğini ve gücünü aradığı kesin. Malmö maçına çıkmadan önce kafamızda iki soru işareti vardı. Daha hazır, daha güçlü ve daha sert bir oyun temposuna Rıza hoca ve oyuncularının nasıl cevap vereceği konusuydu. Çünkü Adana Demir- Sivasspor maçında gördük ki baskılı oynayan takımlara karşı en büyük silahı geçiş yollarını kapatıp isabetli paslarla ve uzun toplarla gol bulmaktı. Malmö'de aslında plan buydu. Ama Sivasspor bu fırsatları oluşturmakta zorlandı. Sivasspor, orta sahada özellikle Faysal Fajr gittikten sonra boşalttığı rolü yani saha içi liderliği ele alacak bir oyuncunun sıkıntılarını yaşıyor. Orta sahada Faysal Fajr gibi lider bir oyuncu olmayınca özellikle sol kanatta Max Gradel istenilen çıkışları ve etkiyi yapamadı. Rakiplerin bu kadar dinamik ve agresif olduğu bir ortamda Yatabare ve diğer oyuncu değişikliklerinin de sonuç vermemesi normal. Sivasspor, Avrupa'da ve bundan sonra çıktığı kulvarlarda sorun yaşamak istemiyorsa bir oyun liderine ihtiyacı var.

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Yiğidolar işi zora soktu
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