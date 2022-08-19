Yiğidolar işi zora soktu

Demir Grup Sivasspor, Malmö ile başa baş mücadele etmesine rağmen İsveç'ten 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Ev sahibi ekip 18. dakikanda Birmancevic'in ortasında Zeidan'ın golüyle 1-0 öne geçti.38. dakikada Christiansen ceza sahası dışından kullandığı serbes t vuruşla Malmö'ye bir kez daha üstünlük getirdi. 68. dakikada Moisander, kullanılan köşe atışı sonrası Sivaslı futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen meşin yuvarlağı ağlara gönderip maçın skorunu ilan etti.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından şöyle konuştu: "Mücadelenin sadece ilk yarısı bitti. Son 25 dakikadaki oyunumuzu sergilersek bu işi çevireceğimize inanıyorum. Taraftarlarımızın mutlaka maça gelmesi lazım."Sivasspor'un gruplara kalabilmesi için 25 Ağustos'taki rövanşta Malmö'yü 3 farklı yenmesi gerekiyor. 2 farklı skorlarda uzatmaya, gerekirse penaltılara gidecek. Temsilcimiz, elenmesi durumunda yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.Sivasspor'un son dönemde eski kimliğini ve gücünü aradığı kesin. Malmö maçına çıkmadan önce kafamızda iki soru işareti vardı. Daha hazır, daha güçlü ve daha sert bir oyun temposuna Rıza hoca ve oyuncularının nasıl cevap vereceği konusuydu. Çünkü Adana Demir- Sivasspor maçında gördük ki baskılı oynayan takımlara karşı en büyük silahı geçiş yollarını kapatıp isabetli paslarla ve uzun toplarla gol bulmaktı. Malmö'de aslında plan buydu. Ama Sivasspor bu fırsatları oluşturmakta zorlandı.Orta sahada Faysal Fajr gibi lider bir oyuncu olmayınca özellikle sol kanatta Max Gradel istenilen çıkışları ve etkiyi yapamadı. Rakiplerin bu kadar dinamik ve agresif olduğu bir ortamda Yatabare ve diğer oyuncu değişikliklerinin de sonuç vermemesi normal. Sivasspor, Avrupa'da ve bundan sonra çıktığı kulvarlarda sorun yaşamak istemiyorsa bir oyun liderine ihtiyacı var.