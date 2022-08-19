Zam alınca kaldı!

Flaş transferlere imza atan Galatasaray, maaş bütçesinde tasarrufa gitmedi. Takımdan ayrılanTakım içi dengeleri korumak isteyen yönetim, ilk 11'in bankoları Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı aldı.Aylık maaşı 80 bin TL olan Yunus'un iki yıl sonra bitecek sözleşmesi uzatılacak ve8 milyon TL'ye oynayan Kerem'e en az yüzde 50 zam yolda. Sevilla'dan aldığı teklifle kafası karışan Nelsson da takımda kalması halinde ödüllendirilecek vePSG'den ayrılacak olan ve kulüp arayışındaki Mauro Icardi'nin adı G.Saray ile anılırken menajerliğini yapan eşi Wanda'nın İstanbul'a gelmesi ortalığı da karıştırdı. Barcelona altyapısından yetişen, ardından da Sampdoria ve İnter formaları giyen yıldız oyuncu PSG'de ise aradığı ortamı bulamadı. Forma yüzü göremeyen Arjantinli oyuncu İtalyan ve İspanyol ekipleri ile görüşürken Çizme basını G.Saray'ın da devrede olduğunu duyurmuştu. Menajeri Wanda'nın gelişi sonrasında transfer iddiaları artsa da Wanda Nara'nın tatil için İstanbul'a geldiği ve transfer görüşmelerinin doğru olmadığı öğrenildi.Ligde bugün Ümraniyespor'la karşılaşacak Galatasaray'a yeni transferi Midtsjö'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda sakatlanan Norveçli orta saha oyuncusunun çekilen MR'ında alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tesbit edildiği bildirildi. 29 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.