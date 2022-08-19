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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Zam alınca kaldı!

MEHMET ÖZCAN
Zam alınca kaldı!

G.Saray yönetimi aklı karışan Nelsson’un yıllık ücretini yükseltecek Yıllık 1 milyon Euro kazanan Danimarkalı stopere verilecek yeni ücretle kafası rahatlatılacak. Ayrıca Kerem ve Yunus’un da maaşları artırılıp sezon başından tartışmaların önüne geçilecek

Flaş transferlere imza atan Galatasaray, maaş bütçesinde tasarrufa gitmedi. Takımdan ayrılan Feghouli ve Babel'in ücretleri, Mertens ve Torreira'ya verildi. Sergio Oliveira 2 milyon 750 bin Euro, Seferovic ise 2.3 milyon Euro alacak. Takım içi dengeleri korumak isteyen yönetim, ilk 11'in bankoları Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı aldı.

AYLIK MAAŞI 80 BİN TL!
Aylık maaşı 80 bin TL olan Yunus'un iki yıl sonra bitecek sözleşmesi uzatılacak ve 2000 doğumlu genç yeteneğe 10 milyon TL'nin üzerinde garanti para ödenecek. 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'e en az yüzde 50 zam yolda. Sevilla'dan aldığı teklifle kafası karışan Nelsson da takımda kalması halinde ödüllendirilecek ve Danimarkalı stoperin 1 milyon Euro'luk ücreti artırılacak.

WANDA NARA ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
PSG'den ayrılacak olan ve kulüp arayışındaki Mauro Icardi'nin adı G.Saray ile anılırken menajerliğini yapan eşi Wanda'nın İstanbul'a gelmesi ortalığı da karıştırdı. Barcelona altyapısından yetişen, ardından da Sampdoria ve İnter formaları giyen yıldız oyuncu PSG'de ise aradığı ortamı bulamadı. Forma yüzü göremeyen Arjantinli oyuncu İtalyan ve İspanyol ekipleri ile görüşürken Çizme basını G.Saray'ın da devrede olduğunu duyurmuştu. Menajeri Wanda'nın gelişi sonrasında transfer iddiaları artsa da Wanda Nara'nın tatil için İstanbul'a geldiği ve transfer görüşmelerinin doğru olmadığı öğrenildi.

GALATASARAY'A MIDTSJÖ ŞOKU!
Ligde bugün Ümraniyespor'la karşılaşacak Galatasaray'a yeni transferi Midtsjö'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda sakatlanan Norveçli orta saha oyuncusunun çekilen MR'ında alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tesbit edildiği bildirildi. 29 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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