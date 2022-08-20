Abdullah Avcı, Antalyaspor maçından sonra konuştu: "Oyun olarak bu skoru hak etmedik"

Trabzonspor'un geçen sezonun şampiyon takımı olduğunu hatırlatan Avcı, "Üç maç geride kaldı ikisini kazandık, birini kaybettik. Buradan güçlü bir şekilde çıkıp çarşamba ve pazar maçlarına hazırlanacağız. Ağustos ayı böyle gidecek. Hem zihinsel hem fiziksel bu mevsimde her takım için maç oynamak kolay değil. Ama yapacak bir şey yok. Rakibi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.