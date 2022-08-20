Ankaragücü Teknik Direktörü Dalcı: Karagümrük maçında en güçlü şekilde sahada olacağız

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasını bay geçen MKE Ankaragücü, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Başkent ekibi, maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR TAKIMIZ, SABIR GEREKİYOR"

Konyaspor maçında oynanan oyunu Gaziantep maçında sahaya yansıtamadıklarını belirten Dalcı, "Bir takımın zamana mutlaka ihtiyacı var. Camianın, taraftarın, futbolcuların ve teknik heyetin buna sabırlı olması lazım. Çünkü çok yeni bir takımız. Oyunumuzu geliştirirken belli şeyleri oturtmak ve ritim yakalamak kolay değil. Bazen böyle ritim bozuklukları yaşayabiliriz. Bu arayı doğru değerlendirmek adına, sağlıklı geçmesi adına kendi tesislerimizde günde çift antrenmanla devam ediyoruz. Karagümrük maçında en güçlü şekilde sahada olacağız" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR ANKARAGÜCÜ'NÜN OLMASI İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ"

MKE Ankaragücü'nün bu sezon 8 defa İstanbul deplasmanlarına gidecek olmasını değerlendiren Dalcı, "Bizim için bir dezavantaj gibi duruyor, İstanbul takımları için de bir avantaj gibi duruyor. Ben oyuncularıma her zaman söylüyorum, kimle oynadığın ya da nerede oynadığın çok önemli değil. Ne kadar istediğin ve sahada mücadele anlamında rakipten ne kadar yüksek durduğun çok önemli. Dolayısıyla belirleyici olan biziz. Biz ne istersek sahada başımıza onlar gelebilir. Belirleyici olan Ankaragücü olacak bu sene. Sahada güçlü bir Ankaragücü'nün olması için sürekli çalışıyoruz" diye konuştu. Dalcı, Ankaragücü'nün en kısa zamanda ligde güçlü oyunuyla yer alacağını sözlerine ekledi.

"UROS HARİÇ BÜTÜN OYUNCULARIMIZ BİZİMLE BERABER"

Karagümrük maçı öncesi takımdaki eksiklere de değinen Dalcı, şunları söyledi:

"Sadece Uros Radakovic takıma bir türlü katılamadı. Aslında sezona bizle beraber başladı ama antrenmanda bir adale yırtığı yaşadı. Oyuncumuzun tedavileri devam ediyor. Bireysel çalışmalara geçen hafta başladı. Sanırım 3-4 gün içerisinde bizimle olacak. Onun dışında bütün oyuncularımız bizimle beraber. Herhangi bir sorunumuz yok. Sadece birkaç tane oyuncumuzun fiziksel anlamda eksiği var. Onları tamamlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"JESE, KARAGÜMRÜK MAÇINDA SAHADA OLACAK"

Jese Rodriguez'in bir aksilik olmazsa Karagümrük maçında sağlıklı bir biçimde sahada olacağını kaydeden Dalcı, "Jese önemli ve değerli bir oyuncu. Bize katkı sağlaması adına aldık. Gerçekten kendisi de bu anlamda çok mütevazı. Kulübüne sahip çıkıyor. Sürekli buraya çok fayda sağlamak adına geldiğini söylüyor. Sahada da saha dışında da gerek davranışlarıyla gerek antrenmandaki verimiyle bize pozitif anlamda değer kazandırıyor. Bize çok faydalı olacağını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Dalcı, Jese gibi oyunculara en güçlü şekilde sahada yer vermenin en doğrusu olduğunu söyledi.

"PLANLAMAMIZ TAMAMEN GÜÇLÜ BİR TAKIM OLMAKTAN YANA"

Ankaragücü'nün bu sezon içeride ve dışarıda bir oyun anlayışına sahip olarak pozitif bir futbol sergilemek istediğini vurgulayan Dalcı, "Topa, oyuna hakim olan, rakip takımı çok fazla oynatmayan, futbolun güzelliklerini, yetenekleri net bir şekilde ortaya çıkartan bir anlayış planladık. Herhalde bu ligde en genç takımlardan bir takımlardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla potansiyeli yüksek, uzun yıllar futbolda önemli işler yapabilecek kapasitede değerli oyuncularımız var. Bunları öne çıkartmak adına da mutlaka pozitif futbol oynamak gerekiyor ki onların gerçek değerlerini ve yeteneklerini ortaya çıkartalım. Planlamamız tamamen güçlü bir takım, pozitif bir futbol. Sürekli seyir zevki yüksek bir oyun ve güvenli bir oyunla asansör değil, yıllarca bu ligde devam eden bir Ankaragücü yaratmak adına planlama içerisindeyiz" şeklinde konuştu.