Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Anne Özbek’e son görev
Giriş Tarihi: 20.8.2022

Anne Özbek’e son görev

BERKAY TURAN
Anne Özbek’e son görev
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün vefat eden annesi Kezban Özbek, dün Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan ikindi namazına müteakip Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, Dursun Özbek'e başsağlığı dileğinde bulunurken ikili bir süre sohbet etti. Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demir Başkanı Murat Sancak ve G.Saray'ın eski başkanı Burak Elmas da cenazeye katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, yarışmayı kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne Özbek’e son görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA