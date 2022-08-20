Anne Özbek’e son görev

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün vefat eden annesi Kezban Özbek, dün Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan ikindi namazına müteakip Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim,Dursun Özbek'e başsağlığı dileğindebulunurken ikili bir süre sohbetetti. Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demir Başkanı Murat Sancak ve G.Saray'ın eski başkanı Burak Elmas da cenazeye katıldı.