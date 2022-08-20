Avrupa’da durmak yok yola devam

Ülke puanı sıralamasında Türkiye, haftayı çok kritik puanlarla kapattı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin galibiyeti ile Konferans Ligi'nde Başakşehir'in beraberliği hanemize 0.300 puan yazdırdı. 22.200'e yükselen Türkiye 20. basamaktaki yerini koruyup, rakiplerine bir adım daha yaklaştı.
Yarış içinde olduğumuz önümüzdeki ülkelerden Hırvatistan (23.400) haftayı sıfır çekerek kapattı. Danimarka 24.625'e çıkarken, Çekya galibiyetleriyle Yunanistan'ı (23.625) geride bırakarak 24.800'e fırladı. İsrail ise 21.750 puana yükselip Türkiye ile farkı 0.450'ye düşürdü.
FENERBAHÇE'DEN 3.000 PUAN
Bu sezon Avrupa kupalarında 16 maç yapan temsilcilerimiz, 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Kulüpler bazında 4.000 puan ile Başakşehir ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe (3.000) ve Konyaspor (2.500) Turuncu-Lacivertlileri izledi. Trabzonspor ve Sivasspor puan alamadı.