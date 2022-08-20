Böyle oyuncuya can kurban

Fenerbahçe'de gelen her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla bu sezon da göz doldurmayı sürdürüyor.Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen Ferdi; hareketliliği, çevikliği ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle oynadığı hiçbir bölgede sırıtmadı.Sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev maçında sol bekte başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Ümraniyespor karşılaşmasında Osayi'nin yerine sağ bekte oynadı.Bu sezon oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, hangi mevkide görev yaparsa yapsın performasıyla teknik direktörünün yüzünü kara çıkarmadı.F.BAHÇE'NIN Austria Wien zaferi, Avrupa basınında geniş yer buldu. Avusturya ve Portekiz'de yayın yapan spor siteleri, Kanarya'nın Jesus'un liderliğinde galip geldiğini öne çıkardı. İşte bazı başlıklar: "A.Wien, Fenerbahçe'ye kaybetti ve sonrasından korkuyor.Fenerbahçe, Austria Wien'e göre çok güçlü.Jesus'un F.Bahçe'si kazandı ve Avrupa Ligi'ne yaklaştı.Jesus'un takımı, Viyana'da kazandı ve gruplara sadece bir adım uzakta."Jesus, "Benim için ideal 11 yok, oynamaya müsait 11 var" dedi.P ortekizli hocanın bu düşüncesi için ne dersiniz?Jorge Jesus yanlış yolda gidiyorJesus'la anlaştığı anda, iyi bir kariyerli hoca geldiğini düşündüm. Ancak göreve başladıktan sonraki icraatları beni çok şaşırttı. Günümüz futbolunun en önemli ilkelerinin biri, oturmuş bir oyun modelidir.Austria Wien maçı kritiğinde Jesus'un yanlış yolda olduğunu belirttim. Real Madrid'den örnek verdim. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Üst düzey bir kadro derinliği var. Buna rağmen orta sahada senelerdir Modric, Casemiro, Kroos oynadı. Üstelik de ilerlemiş yaşlarına ve kadroda birçok alternatiflerin olduğu halde. Şimdi bu örnekten sonra "diye bir soru geliyor aklıma… Tabii ki yüzde yüz Ancelotti haklı. Jesus bu büyük yanlıştan vazgeçmez ve sürekli değişik 11'ler sahaya sürerse F.Bahçe'nin beklediği hedeflere ulaşması zor.Bu fikir kadroda rekabeti artırırmantığı genel itibarıyla doğru buluyorum. Fenerbahçe, bu sene yapılan transferlerle yine çok alternatifli kadro haline geldi. Bu kadar oyuncuyu bir yerlerde oynatmanız lazım.Buradaki en önemli nokta, kadrolar değiştiğinde kayıpların çok fazla olmaması. Olduğu takdirde bu düşünce de doğal olarak tartışılır.Oyuncularını yüzde yüz tanımıyor. Performans derinliklerini görebilmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Oynatmak istediği düzen içinde futbolcuların birlikte forma giymeye ihtiyacı var. Bu düşüncesini sezon içerisinde tam anlamıyla gerçekleştirebilirse hem takım içerisinde çok ciddi bir rekabet yaratacak hem de oynama şansı buldukları için mutlu oyuncuları olacak.Haklılığı için hedefleri tutmalıJesus'un ''Benim için ideal 11 yok. Oynamaya müsait 11 var'' söylemi ezberleri bozan bir açıklama.Vatandaşı Vitor Pereira laktat testine inanmıyordu, Jesus da kadro istikrarına inanmıyormuş. Portekizli hocanın tezinde haklı çıkabilmesi için Fenerbahçe'nin hedeflerini tutturması gerekir.Eğer bu oyuncuları rekabet içinde tutmayı başarırsa Fenerbahçe kazanmaya devam eder. Her maça değişik bir kadroyla çıkar, yine de başarılı olursa dünya futboluna farklı bir bakış penceresi açmış olur. Jesus'un söylemlerinde haklı olabilmesi için Fenerbahçe'nin Avrupa ve lig kulvarında ortaya koyacağı futbol ve alacağı sonuçlar ciddi bir kanıt olacaktır.