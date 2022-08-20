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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Böyle oyuncuya can kurban

UĞUR ÇEM
Böyle oyuncuya can kurban

Bu sezon sol bek, sağ bek ve orta sahanın sağında oynayan 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla Jorge Jesus’un da vazgeçilmezi oldu. Kanarya’nın ‘jokeri’, taraftarı da mest etti

Fenerbahçe'de gelen her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla bu sezon da göz doldurmayı sürdürüyor. Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başaran milli futbolcu, denenen her sistemde formayı kapan ilk isim olmayı başardı. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen Ferdi; hareketliliği, çevikliği ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle oynadığı hiçbir bölgede sırıtmadı. Geçen sezon başkan Ali Koç, sözleşmesini uzattığı oyuncusunun törende nasıl alternatifli bir isim olduğunu "İsviçre çakısı gibi, nereye koysan oynuyor" sözleriyle ifade etmişti. Sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev maçında sol bekte başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Ümraniyespor karşılaşmasında Osayi'nin yerine sağ bekte oynadı. Önceki gün Austria Wien mücadelesinde ise orta sahanın sağında Jorge Jesus'un ilk tercihi oldu. Bu sezon oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, hangi mevkide görev yaparsa yapsın performasıyla teknik direktörünün yüzünü kara çıkarmadı.

AVRUPA'DA GÜNDEM JESUS'UN F.BAHÇE'Sİ
F.BAHÇE'NIN Austria Wien zaferi, Avrupa basınında geniş yer buldu. Avusturya ve Portekiz'de yayın yapan spor siteleri, Kanarya'nın Jesus'un liderliğinde galip geldiğini öne çıkardı. İşte bazı başlıklar: "Kurier (Avusturya): A.Wien, Fenerbahçe'ye kaybetti ve sonrasından korkuyor. Orf (Avusturya): Fenerbahçe, Austria Wien'e göre çok güçlü. O Jogo (Portekiz): Jesus'un F.Bahçe'si kazandı ve Avrupa Ligi'ne yaklaştı. Publico (Portekiz): Jesus'un takımı, Viyana'da kazandı ve gruplara sadece bir adım uzakta."

GÜNÜN SORUSU
Jesus, "Benim için ideal 11 yok, oynamaya müsait 11 var" dedi.P ortekizli hocanın bu düşüncesi için ne dersiniz?

ÖMER ÜRÜNDÜL
Jorge Jesus yanlış yolda gidiyor
F.Bahçe'nin Jesus'la anlaştığı anda, iyi bir kariyerli hoca geldiğini düşündüm. Ancak göreve başladıktan sonraki icraatları beni çok şaşırttı. Günümüz futbolunun en önemli ilkelerinin biri, oturmuş bir oyun modelidir. Onun için de futbolcuların birbirlerini iyi tanıması için şart olan şey kadro istikrardır. Austria Wien maçı kritiğinde Jesus'un yanlış yolda olduğunu belirttim. Real Madrid'den örnek verdim. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Üst düzey bir kadro derinliği var. Buna rağmen orta sahada senelerdir Modric, Casemiro, Kroos oynadı. Üstelik de ilerlemiş yaşlarına ve kadroda birçok alternatiflerin olduğu halde. Şimdi bu örnekten sonra "Jesus mu haklı yoksa Ancelotti mi?" diye bir soru geliyor aklıma… Tabii ki yüzde yüz Ancelotti haklı. Jesus bu büyük yanlıştan vazgeçmez ve sürekli değişik 11'ler sahaya sürerse F.Bahçe'nin beklediği hedeflere ulaşması zor.

ALİ GÜLTİKEN
Bu fikir kadroda rekabeti artırır
Bu mantığı genel itibarıyla doğru buluyorum. Fenerbahçe, bu sene yapılan transferlerle yine çok alternatifli kadro haline geldi. Bu kadar oyuncuyu bir yerlerde oynatmanız lazım. Bütün futbolcular her an forma şansı bulabileceklerini düşündükleri için kendilerini hazır tutar ve bu da takım performansına katkı sağlar. Buradaki en önemli nokta, kadrolar değiştiğinde kayıpların çok fazla olmaması. Olduğu takdirde bu düşünce de doğal olarak tartışılır. Burada Jorge Jesus'un bir tek dezavantajı var. Oyuncularını yüzde yüz tanımıyor. Performans derinliklerini görebilmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Oynatmak istediği düzen içinde futbolcuların birlikte forma giymeye ihtiyacı var. Bu düşüncesini sezon içerisinde tam anlamıyla gerçekleştirebilirse hem takım içerisinde çok ciddi bir rekabet yaratacak hem de oynama şansı buldukları için mutlu oyuncuları olacak.

LEVENT TÜZEMEN
Haklılığı için hedefleri tutmalı
Jorge Jesus'un ''Benim için ideal 11 yok. Oynamaya müsait 11 var'' söylemi ezberleri bozan bir açıklama. Genelde başarıya giden yolda takım uyumu adına kadro istikrarı çok değerlidir. Vatandaşı Vitor Pereira laktat testine inanmıyordu, Jesus da kadro istikrarına inanmıyormuş. Portekizli hocanın tezinde haklı çıkabilmesi için Fenerbahçe'nin hedeflerini tutturması gerekir. Öncelikle Jesus'un elinde çok ciddi, hepsi ilk 11'de oynayabilecek geniş bir oyuncu kadrosu var. Eğer bu oyuncuları rekabet içinde tutmayı başarırsa Fenerbahçe kazanmaya devam eder. Her maça değişik bir kadroyla çıkar, yine de başarılı olursa dünya futboluna farklı bir bakış penceresi açmış olur. Jesus'un söylemlerinde haklı olabilmesi için Fenerbahçe'nin Avrupa ve lig kulvarında ortaya koyacağı futbol ve alacağı sonuçlar ciddi bir kanıt olacaktır.

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Böyle oyuncuya can kurban
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