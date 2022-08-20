Değişim zamanı

Süper Lig'de yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, bugün Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında da seriyi devam ettirmek istiyor.Teknik direktör Abdullah Avcı da takımda bazı değişiklikler yapacak. Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag karşılaşmasından farklı olarak stoperdeyerine'ya, sağ kanatta iseyerineveya'ya görev vermeyi planlıyor. Ayrıca hastalıktan tamamen kurtulan Dorukhan Toköz de 11'e geri dönecek.Avcı ayrıca zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla toplantı yaparak, 2-1 kaybedilen Kopenhag müsabakasından sonra morallerin bozulmaması konusunda uyarılarda bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı,dedi. Avcı, rakipleri karşısında topa daha fazla hakim olmaları konusunda oyuncularını bir kez daha ikaz ederek,ifadelerini kullandı.İSKENDER GÜNENLigi'nde Kopenhag maçından sonra ligde Antalyaspor'la zorlu bir deplasman sınavı... Abdullah Avcı böylesi zorlu bir deplasmanda nasıl bir kadro ile sahaya çıkar bunu şu an bilebilme şansımız yok.. Buna göre ilk kez oynamasına rağmen görev aldığı sürede takıma önemli katkı yapan Bartra'nın ve de önde Djaniny'nin ilk 11'de yer alabileceği düşüncemiz var.TRABZONSPORLU taraftarlar, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Danimarka'da Kopenhag ile oynanan maçtan sonra rövanş için günleri sayıyor... Bordomavili kulüp de dün, bu mücadele için biletleri sat-ı şa sundu.Ayrıca saat 22.00'de oynanacak Kopenhag maçı için ekstra motive olan bordo-mavili taraftarların, dünyanın hayran kalacağı şekilde bir organizasyonda bulunmayı planladığı öğrenildi.