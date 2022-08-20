Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Değişim zamanı
Giriş Tarihi: 20.8.2022

Değişim zamanı

YUNUS EMRE SEL
Değişim zamanı

Bartra, Denswil’den formayı alacak. Kouassi yedeğe çekilecek. Sağ kanatta Djaniny ya da Abdülkadir Ömür görev yapacak. Orta alanda Dorukhan&Siopis ikilisi olacak

Süper Lig'de yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, bugün Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında da seriyi devam ettirmek istiyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca bu maçta da forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı da takımda bazı değişiklikler yapacak. Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag karşılaşmasından farklı olarak stoperde Denswil yerine Marc Bartra'ya, sağ kanatta ise Kouassi yerine Abdülkadir Ömür veya Djaniny Semedo'ya görev vermeyi planlıyor. Ayrıca hastalıktan tamamen kurtulan Dorukhan Toköz de 11'e geri dönecek.

OYUN KÜLTÜRÜMÜZ EN ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ
Avcı ayrıca zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla toplantı yaparak, 2-1 kaybedilen Kopenhag müsabakasından sonra morallerin bozulmaması konusunda uyarılarda bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligde kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Oyun kültürümüz, rakiplerimize göre en önemli avantajımız. Bunu da Antalyaspor karşısında iyi kullanacağız" dedi. Avcı, rakipleri karşısında topa daha fazla hakim olmaları konusunda oyuncularını bir kez daha ikaz ederek, "Skor ne olursa olsun kendi oyun anlayışımızdan asla taviz vermediğimiz taktirde sonuca daha rahat ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag maçından sonra ligde Antalyaspor'la zorlu bir deplasman sınavı... Abdullah Avcı böylesi zorlu bir deplasmanda nasıl bir kadro ile sahaya çıkar bunu şu an bilebilme şansımız yok. Yalnız Kopenhag maçında yaptığı oyuncu değişikliklerinden sonra oynanan oyundan mutlu olduğunu belirtti. Buna göre ilk kez oynamasına rağmen görev aldığı sürede takıma önemli katkı yapan Bartra'nın ve de önde Djaniny'nin ilk 11'de yer alabileceği düşüncemiz var. Uzun lig maratonunda buna Avrupa Kupaları'nı da katacak olursak rotasyonlu kadro tercihleri anlaşılabilir ama bir başka gerçek var ki rotasyonda oyuncu sayısı fazlalığı, birtakım sorunları da beraberinde getirir.

2 DAKİKADA BİLETLER BİTTİ!
TRABZONSPORLU taraftarlar, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Danimarka'da Kopenhag ile oynanan maçtan sonra rövanş için günleri sayıyor... Bordomavili kulüp de dün, bu mücadele için biletleri sat-ı şa sundu. 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmaya tanık olmak isteyen Trabzonsporlu taraftarlar, 2 dakika içinde 13 bin biletin tamamını tüketti. Ayrıca saat 22.00'de oynanacak Kopenhag maçı için ekstra motive olan bordo-mavili taraftarların, dünyanın hayran kalacağı şekilde bir organizasyonda bulunmayı planladığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, yarışmayı kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Değişim zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA