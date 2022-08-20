Değişim zamanı

Bartra, Denswil’den formayı alacak. Kouassi yedeğe çekilecek. Sağ kanatta Djaniny ya da Abdülkadir Ömür görev yapacak. Orta alanda Dorukhan&Siopis ikilisi olacak
Süper Lig'de yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, bugün Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında da seriyi devam ettirmek istiyor. Bordo-mavili takımda sakatlıklarıbulunan Marek Hamsik, HüseyinTürkmen, Serkan Asan ve EdinVisca bu maçta da forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı da takımda bazı değişiklikler yapacak. Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag karşılaşmasından farklı olarak stoperde Denswil yerine Marc Bartra'ya, sağ kanatta ise Kouassi yerine Abdülkadir Ömür veya Djaniny Semedo'ya görev vermeyi planlıyor. Ayrıca hastalıktan tamamen kurtulan Dorukhan Toköz de 11'e geri dönecek.
OYUN KÜLTÜRÜMÜZ EN ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ
Avcı ayrıca zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla toplantı yaparak, 2-1 kaybedilen Kopenhag müsabakasından sonra morallerin bozulmaması konusunda uyarılarda bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligde kazanmaalışkanlığımızı sürdürmemizgerekiyor. Oyun kültürümüz,rakiplerimize göre enönemli avantajımız. Bunu daAntalyaspor karşısında iyikullanacağız" dedi. Avcı, rakipleri karşısında topa daha fazla hakim olmaları konusunda oyuncularını bir kez daha ikaz ederek, "Skor neolursa olsun kendi oyun anlayışımızdanasla taviz vermediğimiztaktirde sonucadaha rahat ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag maçından sonra ligde Antalyaspor'la zorlu bir deplasman sınavı... Abdullah Avcı böylesi zorlu bir deplasmanda nasıl bir kadro ile sahaya çıkar bunu şu an bilebilme şansımız yok. Yalnız Kopenhagmaçında yaptığı oyuncudeğişikliklerinden sonra oynananoyundan mutlu olduğunubelirtti. Buna göre ilk kez oynamasına rağmen görev aldığı sürede takıma önemli katkı yapan Bartra'nın ve de önde Djaniny'nin ilk 11'de yer alabileceği düşüncemiz var. Uzun lig maratonundabuna Avrupa Kupaları'nıda katacak olursakrotasyonlu kadro tercihlerianlaşılabilir ama birbaşka gerçek var kirotasyonda oyuncusayısı fazlalığı,birtakım sorunlarıda beraberindegetirir.
2 DAKİKADA BİLETLER BİTTİ!
TRABZONSPORLU taraftarlar, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Danimarka'da Kopenhag ile oynanan maçtan sonra rövanş için günleri sayıyor... Bordomavili kulüp de dün, bu mücadele için biletleri sat-ı şa sundu. 24 Ağustos Çarşamba günü ŞenolGüneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmayatanık olmak isteyen Trabzonsporlu taraftarlar,2 dakika içinde 13 bin biletin tamamınıtüketti. Ayrıca saat 22.00'de oynanacak Kopenhag maçı için ekstra motive olan bordo-mavili taraftarların, dünyanın hayran kalacağı şekilde bir organizasyonda bulunmayı planladığı öğrenildi.