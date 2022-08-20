Dele Alli’de tek sorun opsiyon

Beşiktaş, kadrosuna kiralık katacağı 26 yaşındaki orta saha için opsiyon bedelini 8 milyon Euro’ya kadar çıkardı. Everton ise çift haneli rakamlarda diretiyor
Beşiktaş, Dele Alli transferinde büyük mesafe kat etmesine rağmen henüz finali yapamadı. Bunun nedeni ise oyuncunun kulübü Everton ile imzalanacak kiralık sözleşmesinde tarafların opsiyon maddesinde anlaşamaması. Mukaveleye opsiyonu mutlaka ekletmek isteyen siyah-beyazlılar, 7 milyon Euro önerdi. Ancakİngiliz kulübü birkaç sezon öncesinekadar, 100 milyon Europiyasa değerini gören Dele Alliiçin çift haneli rakamlardadiretti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş teklifini 8 milyon Euro'ya revize etti ve İngilizlerin vereceği cevabı beklemeye başladı.
'BEŞİKTAŞ'TA KENDİSİNİ BULUR'
Bu arada Dele Alli'nin Tottenham'a transfer olduğu dönemde aynı kulüpte şef scoutluk yapan Paul Mitchell, yıldız futbolcuyla ilgili Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Mitchell, "Oolağanüstü yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş'ta yeniden kendisini bulur. Kariyerinin bu anında biraz ritmini kaybetmiş gibi görünüyor. Kalitesinden hiç şüphem yok. Dele'yi 11 yaşından beri tanıyorum ve o her zaman, meydan okuma ne kadar büyükse o kadar iyi tepki veren bir oyuncu oldu. Uluslararası sahnedekendine meydanokumak onu en iyihaline geri getirebilir. Bu hamle onu yeniden en üst seviyeye çıkaracaktır" dedi.