Dele Alli’de tek sorun opsiyon

Beşiktaş, Dele Alli transferinde büyük mesafe kat etmesine rağmen henüz finali yapamadı. Bunun nedeni ise oyuncunun kulübü Everton ile imzalanacak kiralık sözleşmesinde tarafların opsiyon maddesinde anlaşamaması. Mukaveleye opsiyonu mutlaka ekletmek isteyen siyah-beyazlılar, 7 milyon Euro önerdi.Bu gelişmenin ardından Beşiktaş teklifini 8 milyon Euro'ya revize etti ve İngilizlerin vereceği cevabı beklemeye başladı.Bu arada Dele Alli'nin Tottenham'a transfer olduğu dönemde aynı kulüpte şef scoutluk yapan Paul Mitchell, yıldız futbolcuyla ilgili Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Mitchell,Beşiktaş'ta yeniden kendisini bulur. Kariyerinin bu anında biraz ritmini kaybetmiş gibi görünüyor. Kalitesinden hiç şüphem yok. Dele'yi 11 yaşından beri tanıyorum ve o her zaman, meydan okuma ne kadar büyükse o kadar iyi tepki veren bir oyuncu oldu.Bu hamle onu yeniden en üst seviyeye çıkaracaktır" dedi.