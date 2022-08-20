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Giriş Tarihi: 20.8.2022 11:30 Son Güncelleme: 20.8.2022 11:39

Fenerbahçe'nin cankurtaranı Ferdi Kadıoğlu

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’nin cankurtaranı Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu her bölgede teknik direktörlerin imdadına yetişiyor. Bu sezon sol bek, sağ bek ve orta sahanın sağında oynayan 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla Jorge Jesus’un vazgeçilmezi oldu. "Joker" taraftarı da mest etti.

Fenerbahçe'de gelen her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla bu sezon da göz doldurmayı sürdürüyor. Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başaran milli futbolcu, denenen her sistemde formayı kapan ilk isim olmayı başardı.

Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen Ferdi; hareketliliği, çevikliği ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle oynadığı hiçbir bölgede sırıtmadı. Geçen sezon başkan Ali Koç, sözleşmesini uzattığı oyuncusunun törende nasıl alternatifli bir isim olduğunu "İsviçre çakısı gibi, nereye koysan oynuyor" sözleriyle ifade etmişti.

Sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev maçında sol bekte başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Ümraniyespor karşılaşmasında Osayi'nin yerine sağ bekte oynadı. Önceki gün Austria Wien mücadelesinde ise orta sahanın sağında Jorge Jesus'un ilk tercihi oldu.

Bu sezon oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, hangi mevkide görev yaparsa yapsın performasıyla teknik direktörünün yüzünü kara çıkarmadı.

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Fenerbahçe'nin cankurtaranı Ferdi Kadıoğlu
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