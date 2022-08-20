Fenerbahçe’nin cankurtaranı Ferdi Kadıoğlu

Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen Ferdi; hareketliliği, çevikliği ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle oynadığı hiçbir bölgede sırıtmadı. Geçen sezon başkan Ali Koç, sözleşmesini uzattığı oyuncusunun törende nasıl alternatifli bir isim olduğunu "İsviçre çakısı gibi, nereye koysan oynuyor" sözleriyle ifade etmişti.