Kanatlara takviye siriki Dembele

Kanatlara takviye yaparak rotasyonu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Siriki Dembele için Bournemouth'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu. İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve hücumun her hattında görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu için kulübü Bournemouth'a sunulan teklifte opsiyon maddesine 2.2 milyon Euro yazıldı. 3 yıl daha İngilizekibiyle sözleşmesibulunan SirikiDembele, geçtiğimizsezon 37 maçta sahayaçıkarken 7 gol, 3 asistleoynamıştı. Bu sezon ise henüz süre bulamadı.