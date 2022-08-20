Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kanatlara takviye siriki Dembele
Giriş Tarihi: 20.8.2022

Kanatlara takviye siriki Dembele

Kanatlara takviye siriki Dembele
Kanatlara takviye yaparak rotasyonu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Siriki Dembele için Bournemouth'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu. İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve hücumun her hattında görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu için kulübü Bournemouth'a sunulan teklifte opsiyon maddesine 2.2 milyon Euro yazıldı. 3 yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Siriki Dembele, geçtiğimiz sezon 37 maçta sahaya çıkarken 7 gol, 3 asistle oynamıştı. Bu sezon ise henüz süre bulamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, yarışmayı kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanatlara takviye siriki Dembele
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA