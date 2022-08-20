Mmaee bastırdı kulübü yumuşadı

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Samy Mmaee, gemileri yakmış durumda.Takımının oynadığı son üç resmi maçta forma giymeyen Mmaee'nin kararlılığını gören Macar ekibi, istediği bonservis bedelini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Ferencvaros kulübü, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon Euro'luk tekliflerini geri çevirmişti.ı. 28 yaşındaki oyuncu, garanti ücret isteğini 1.2 milyon Euro'ya kadar çekerken, Beşiktaş'ın en fazla 900 bin Euro'ya çıkmayı düşündüğü öğrenildi.