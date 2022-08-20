Mmaee bastırdı kulübü yumuşadı

25 yaşındaki stoper, Ferencvaros’un son üç maçına çıkmadı. Macar ekibi, ‘Bırakın gideyim’ diyen oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro’ya düşürdü
Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Samy Mmaee, gemileri yakmış durumda. Ferencvarosteknik direktörü StanislavCherchesov'a takımdanayrılmak istediğini iletenFaslı futbolcu, yönetimdende transferineonay verilmesini talep etti. Takımının oynadığı son üç resmi maçta forma giymeyen Mmaee'nin kararlılığını gören Macar ekibi, istediği bonservis bedelini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Ferencvaros kulübü, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon Euro'luk tekliflerini geri çevirmişti. Siyah-beyazlılar,sağ stopere düşündüğüKoray Günter için HellasVerona'ya yaptığı 1.5 milyonEuro'luk teklifin cevabını isehenüz alamadı. 28 yaşındaki oyuncu, garanti ücret isteğini 1.2 milyon Euro'ya kadar çekerken, Beşiktaş'ın en fazla 900 bin Euro'ya çıkmayı düşündüğü öğrenildi.