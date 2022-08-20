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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Mmaee bastırdı kulübü yumuşadı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Mmaee bastırdı kulübü yumuşadı

25 yaşındaki stoper, Ferencvaros’un son üç maçına çıkmadı. Macar ekibi, ‘Bırakın gideyim’ diyen oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro’ya düşürdü

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Samy Mmaee, gemileri yakmış durumda. Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov'a takımdan ayrılmak istediğini ileten Faslı futbolcu, yönetimden de transferine onay verilmesini talep etti. Takımının oynadığı son üç resmi maçta forma giymeyen Mmaee'nin kararlılığını gören Macar ekibi, istediği bonservis bedelini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Ferencvaros kulübü, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon Euro'luk tekliflerini geri çevirmişti. Siyah-beyazlılar, sağ stopere düşündüğü Koray Günter için Hellas Verona'ya yaptığı 1.5 milyon Euro'luk teklifin cevabını ise henüz alamadı. 28 yaşındaki oyuncu, garanti ücret isteğini 1.2 milyon Euro'ya kadar çekerken, Beşiktaş'ın en fazla 900 bin Euro'ya çıkmayı düşündüğü öğrenildi.

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Mmaee bastırdı kulübü yumuşadı
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