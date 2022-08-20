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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Ne yaptın Seferovic!

Ne yaptın Seferovic!

G.Saray’ın yeni forveti, Ümraniye maçında boş pozisyonlarda 2 net fırsatı değerlendiremedi. Üçüncü karşılaşmasında da gol bulamadı

Diagne ve Mostafa Mohamed'i gönderen Galatasaray'ın yeni 9 numarası Haris Seferovic, hazırlık maçlarını boş geçmemişti. Ancak Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan İsviçreli forvet, dünkü Ümraniyespor maçında kaçırdığı iki kritik pozisyonla hafızalara kazındı. Mücadelenin 2. dakikasında rakip stoperin hatalı pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Seferovic, müsait durumda şut çekmek yerine kötü bir pas tercihinde bulunup pozisyonu harcadı. 50'de ise kolay pozisyonda önce meşin yuvarlağı direğe nişanladı, ardından da dönen topu boş kale yerine auta gönderdi. 30 yaşındaki oyuncu, ligdeki 3. maçında da golle tanışamadı.

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MÜCADELENIN 54. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada Galatasaray'dan Torreira, topa yarım vole vuruşu yaptı. Ancak meşin yuvarlak, Ümraniyespor'dan Glumac'a çarparak dışarı çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular uzun süre topun, Glumac'ın eline çarptığını iddia ederek itirazda bulunsa da karar değişmedi. Hakem korneri işaret etti.

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Ne yaptın Seferovic!
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