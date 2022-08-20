Ne yaptın Seferovic!

iagne ve Mostafa Mohamed'i gönderen Galatasaray'ın yeni 9 numarası Haris Seferovic, hazırlık maçlarını boş geçmemişti. Ancak Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan İsviçreli forvet, dünkü Ümraniyespor maçında kaçırdığı iki kritik pozisyonla hafızalara kazındı. Mücadelenin 2. dakikasında rakip stoperin hatalı pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Seferovic,50'de ise kolay pozisyonda önce meşin yuvarlağı direğe nişanladı, ardından da dönen topu boş kale yerine auta gönderdi.MÜCADELENIN 54. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada Galatasaray'dan Torreira, topa yarım vole vuruşu yaptı. Ancak meşin yuvarlak, Ümraniyespor'dan Glumac'a çarparak dışarı çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular uzun süre topun, Glumac'ın eline çarptığını iddia ederek itirazda bulunsa da karar değişmedi. Hakem korneri işaret etti.