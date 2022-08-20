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Giriş Tarihi: 20.8.2022 15:42

Rıza Çalımbay: Alanyaspor ve Malmö maçlarına taraftarımızı bekliyoruz

Rıza Çalımbay: Alanyaspor ve Malmö maçlarına taraftarımızı bekliyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Taraftarın ne olursa olsun maça gelip takımı desteklemesi gerekiyor. Biz maç kazanacaksak taraftarımızın desteğiyle kazanacağız. Taraftarlarımızı bekliyoruz Alanyaspor ve Malmö maçlarına. İkisini de kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz" dedi.

Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile deplasmanda oynadıkları maçı değerlendiren Çalımbay, karşılaşmanın son 25 dakikasında iyi pozisyonlar yakaladıklarını ve 3-1 sonuçlanacak bir maç olmadığını söyledi.

Malmö'nün iyi bir takım ve müthiş bir taraftara sahip olduğunu söyleyen Çalımbay, "Taraftarlarıyla birlikte üstümüze baskı kurdular. Son zamanlarda çok kolay gol yemeye başladık. O golleri yemememiz gerekiyordu. Maçın ilk yarısı orada bitti, ikinci yarısı Sivas'ta oynanacak. Bizim onlara karşı pozisyona girmeme ihtimalimiz yok. Transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın yüzde 99'u tam hazır değil. Mecburen oynatmak zorunda kaldık. Eğer onlar hazırlık döneminde takıma katılmış olsalardı farklı bir takım olabilirdik. Şu an 2 tane transfere ihtiyacımız var. Onlar da geldiği zaman bizim takım gerçek yerine ulaşacaktır. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

Malmö ile oynayacakları rövanş maçının çok önemli olduğunun altını çizen Çalımbay, "Hem bizim için, hem Türkiye için, hem puan için hem de taraftar için önemli. Önümüzdeki Alanyaspor maçını da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay bir maç değil. Zor bir maç olacak. Alanyaspor lige de iyi başladı. Mutlaka bu maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Her zaman taraftar desteğine dikkat çektiğini kaydeden Çalımbay, "Taraftarın ne olursa olsun maça gelip takımı desteklemesi gerekiyor. Biz maç kazanacaksak taraftarımızın desteğiyle kazanacağız. Taraftarlarımızı bekliyoruz Alanyaspor ve Malmö maçlarına. İkisini de kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz. Mutlaka stadyumda olmalarını istiyoruz" dedi.

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Rıza Çalımbay: Alanyaspor ve Malmö maçlarına taraftarımızı bekliyoruz
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