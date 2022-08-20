Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan Toral Bayramov hamlesi!
Giriş Tarihi: 20.8.2022 12:41 Son Güncelleme: 20.8.2022 12:51

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan Toral Bayramov hamlesi!

DHA
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan Toral Bayramov hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sol bek için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların Toral Bayramov'u takibe aldığı bildirildi. İşte tüm detaylar...

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da Qara Qarayev ve Toral Bayramov Türk futbol takımlarının radarına girdi.

Azerbaycan ekibi Karabağ, Teknik direktör Qurban Qurbanov önderliğinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında gösterdikleri performans sebebiyle büyük takdir topladı. Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi Play off turuna çıkmaya hak kazanarak başarılı bir Avrupa karnesi çizdi. İlk maçı 0-0'lık skor ile turu Çek Cumhuriyeti'ne bırakan Karabağ, salı günü Viktoria Plzen'i yendiği takdirde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

BİREYSEL PERFORMANSLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi ön eleme ve Play off turları kapsamında gösterdikleri etkili oyun dışında oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti. Karabağ'da Bayramov ve Qarayev birçok Türk kulübünün transfer hedefleri arasında yerini aldı.

GALATASARAY, SKORA KATKI YAPAN BAYRAMOV'U SORDU

Takımın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Toral Bayramov Karabağ formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Bu oyuncunun Galatasaray scout ekiplerinin dikkatini çektiği ve menejeri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Süper Lig'den Kayserispor ve spor toto 1. ligden Eyüpspor'un da bu oyuncu ile ilgilendiği de belirtildi.

Öte yandan takımın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Qara Qarayev ise geçtiğimiz sezon 39 maçta görev alırken herhangi bir skor katkısı gösteremedi.

QURBAN QURBANOV, ŞAMPİYONLARI ELEDİ

Takımın ve bu futbolcuların performansında teknik direktör Qurban Qurbanov'un etkisi de büyük. Bu sezon şampiyonlar ligi elemelerinde 3 rakibi de ülkelerinde şampiyon olan Macaristan'dan Ferencvaros, İsviçre'den Zürih ve Çekya'dan Victoria Pilzen olurken, şampiyonlar ligi kapısına kadar dayandı. İlk maç 0-0 biterken deplasmanda Victoria Pilzen karşısında adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

YÖNETİM İNANIYOR

Azerbaycanlı menajer Elvin Zeynalov takımı yakından takip ederken, statlara giderek Karabağ'a destek oluyor. Türkiye'den gelen teklifleri yönetime bildiren ve Türkiye ile Azerbaycan futbolu arasında köprü oluşturan Zeynalov yakında Türkiye liglerinde çok sayıda Azerbaycanlı futbolcunun olacağına inandığı ve sürekli gelişen Azerbaycan futbolunda bir çok ismin Türk futbolcular seviyesine geldiğini söyledi.

Öte yandan Kulüp Onursal Başkanı Tahir Gözel, Karabağ olarak hedefleri olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele etmek istediklerini söyledi. Takımın menajeri Asif Askerov ise iyi bir takım kurduklarını ve Azerbaycan futbolunun ne kadar geliştiğini bir kez daha göstermek istediklerini belirtti. Sportif direktör Emrah Çelik ise iyi bir takım olduklarını ve Play-Off'u da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir ekip olacaklarını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, önlüğü kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili flaş karar
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
SON DAKİKA: Demir Yumruk'ta kadın hakimden sonra bir skandal daha! Onun da mesajları ortaya çıktı...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, başladı mı? ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Kılıçdaroğlu sıkışırsa ben varım
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan Toral Bayramov hamlesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA