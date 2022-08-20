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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Son Kartal Kerem

Son Kartal Kerem

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha için Sivasspor’la 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gidişi sonrası gündemine aldığı Kerem Atakan Kesgin'in transferinde mutlu sona ulaştı. Sivasspor'un orta sahaya takviye yapması sonrasında ayrılığına onay verdiği 21 yaşındaki oyuncu için iki kulüp, 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 4 yıllık kontrata imza atacak olan Kerem Atakan'ın 4-5 milyon TL civarında yıllık ücret alacağı belirtildi. Genç futbolcu, Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. Ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek 1 ve resmen Beşiktaşlı olacak.

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Son Kartal Kerem
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