Trabzonspor’da değişim zamanı

Süper Lig'de yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, bugün Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında da seriyi devam ettirmek istiyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca bu maçta da forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı da takımda bazı değişiklikler yapacak.
Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag karşılaşmasından farklı olarak stoperde Denswil yerine Marc Bartra'ya, sağ kanatta ise Kouassi yerine Abdülkadir Ömür veya Djaniny Semedo'ya görev vermeyi planlıyor. Ayrıca hastalıktan tamamen kurtulan Dorukhan Toköz de 11'e geri dönecek.
OYUN KÜLTÜRÜMÜZ EN ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ
Avcı ayrıca zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla toplantı yaparak, 2-1 kaybedilen Kopenhag müsabakasından sonra morallerin bozulmaması konusunda uyarılarda bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligde kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Oyun kültürümüz, rakiplerimize göre en önemli avantajımız. Bunu da Antalyaspor karşısında iyi kullanacağız" dedi. Avcı, rakipleri karşısında topa daha fazla hakim olmaları konusunda oyuncularını bir kez daha ikaz ederek, "Skor ne olursa olsun kendi oyun anlayışımızdan asla taviz vermediğimiz taktirde sonuca daha rahat ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
İSKENDER GÜNEN - OYUNCU FAZLALIĞI SORUNLARI DA BERABER GETİRİR
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag maçından sonra ligde Antalyaspor'la zorlu bir deplasman sınavı... Abdullah Avcı böylesi zorlu bir deplasmanda nasıl bir kadro ile sahaya çıkar bunu şu an bilebilme şansımız yok. Yalnız Kopenhag maçında yaptığı oyuncu değişikliklerinden sonra oynanan oyundan mutlu olduğunu belirtti. Buna göre ilk kez oynamasına rağmen görev aldığı sürede takıma önemli katkı yapan Bartra'nın ve de önde Djaniny'nin ilk 11'de yer alabileceği düşüncemiz var. Uzun lig maratonunda buna Avrupa Kupaları'nı da katacak olursak rotasyonlu kadro tercihleri anlaşılabilir ama bir başka gerçek var ki rotasyonda oyuncu sayısı fazlalığı, birtakım sorunları da beraberinde getirir.
2 DAKİKADA BİLETLER BİTTİ!
Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Danimarka'da Kopenhag ile oynanan maçtan sonra rövanş için günleri sayıyor... Bordomavili kulüp de dün, bu mücadele için biletleri sat-ı şa sundu. 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmaya tanık olmak isteyen Trabzonsporlu taraftarlar, 2 dakika içinde 13 bin biletin tamamını tüketti. Ayrıca saat 22.00'de oynanacak Kopenhag maçı için ekstra motive olan bordo-mavili taraftarların, dünyanın hayran kalacağı şekilde bir organizasyonda bulunmayı planladığı öğrenildi.