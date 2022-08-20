Trabzonspor’da değişim zamanı

İSKENDER GÜNEN - OYUNCU FAZLALIĞI SORUNLARI DA BERABER GETİRİR

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag maçından sonra ligde Antalyaspor'la zorlu bir deplasman sınavı... Abdullah Avcı böylesi zorlu bir deplasmanda nasıl bir kadro ile sahaya çıkar bunu şu an bilebilme şansımız yok. Yalnız Kopenhag maçında yaptığı oyuncu değişikliklerinden sonra oynanan oyundan mutlu olduğunu belirtti. Buna göre ilk kez oynamasına rağmen görev aldığı sürede takıma önemli katkı yapan Bartra'nın ve de önde Djaniny'nin ilk 11'de yer alabileceği düşüncemiz var. Uzun lig maratonunda buna Avrupa Kupaları'nı da katacak olursak rotasyonlu kadro tercihleri anlaşılabilir ama bir başka gerçek var ki rotasyonda oyuncu sayısı fazlalığı, birtakım sorunları da beraberinde getirir.