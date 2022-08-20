Trabzonspor’da Lahtimi önce idmana, sonra Antalya’ya

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Montasser Lahtimi, bugün Antalyaspor ile oynanacak olan maçın kadrosuna dahil edildi. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun dünkü antrenmandaki görüntüsü ile hızlı, oldukça teknik ve adam eksiltmeyi seven bir yapıda olduğu ancak savunma becerilerinin gelişmesi gerektiği yönünde ilk izlenimin oluştuğu öğrenilirken, teknik ekip ise genç oyuncuya ihtiyaç duyulması durumunda kısa süreli de olması forma şansı tanımayı planlıyor.

Öte yandan bordo-mavililer, sabah idmanının ardından Antalya'ya uçtu. Havaalanında takımı taraftarlar karşılarken, büyük bir coşku yaşandı. Trabzonspor, kalacağı otele de konvoy eşliğinde gitti.